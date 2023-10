Bürgergeld-Empfänger melden Neugeborenes für Studie an – die Folgen sind gravierend

Bereits seit sieben Jahren begleiten die Kamerateams des Senders RTL2 den Alltag von Bürgergeld-Empfängern in der Sozial-Doku „Hartz und Herzlich„. Den Fernsehzuschauern wird ein Einblick in die Sorgen und Nöte von Menschen, die in sogenannten sozialen Brennpunkten leben, ermöglicht.

Die Folge am Mittwoch (18. Oktober) begleitet Bürgergeld-Empfänger in Rostock. Von finanziellen Sorgen, großen Emotionen und der fehlenden Motivation arbeiten zu gehen – die Sendung deckt alle Bereiche des Lebens der Protagonisten ab. Bereits seit dem Jahr 2017 ist die mittlerweile 18-jährige Jasmin ein Teil der RTL2-Serie. Die junge Frau und ihr Partner Maik sind frischgebackene Eltern. Die Entscheidung, die sie nun für ihr Baby getroffen haben, sorgt für Wirbel.

Wichtig zu erwähnen: Bei Fällen, wie sie bei „Hartz und Herzlich“ gezeigt werden, handelt es sich um Einzelfälle. Die meisten Bürgergeld-Empfänger möchten schnellstmöglich wieder eine feste Arbeit finden.

Bürgergeld-Empfänger nehmen an Studie teil

Erst seit wenigen Tagen ist das Baby von „Hartz und Herzlich“-Protagonisten Jasmin und Maik auf der Welt. Die Bürgergeld-Empfänger platzen geradezu vor Stolz und genießen den Alltag mit Baby Lennox in vollen Zügen. Jasmin berichtet zu Beginn der Folge von einer Studie, für die das Liebespaar ihr Neugeborenes angemeldet hat. Baby Lennox wird von nun an Babynahrung der Firma Nestlé erhalten, die Eltern müssen ein Tagebuch über die Entwicklung des Babys führen. Doch ein Haken hat das Ganze – bisher hat Jasmin den Kleinen noch ab und an gestillt, wegen Schmerzen während des Stillens musste sie jedoch auch mit Milchpulver zufüttern.

Auf Grund der Teilnahme an der Studie muss die Nahrung des kleinen Lennox nun vollständig umgestellt werden. Der Säugling wird von nun an nur noch die für die Studie vorgesehene Nahrung zu sich nehmen dürfen. Ob das Baby diese Nahrungsumstellung in den ersten Wochen nach der Geburt gut verträgt, bleibt abzuwarten. Bezahlt werden die Bürgergeld-Empfänger für die Teilnahme an der Studie nicht, sie bekommen lediglich das Milchpulver kostenlos zur Verfügung gestellt. Lennox ist Jasmins Aussage zufolge der erste Proband dieser Studie.

Das junge Liebespaar geht in ihrer Elternrolle sichtlich auf. Jasmin schwärmt über ihren Partner: „Er macht seinen Job als Papa sehr gut, dafür dass es sein erstes Kind ist.“ Lediglich das Wechseln der Windeln traut sich der Bürgergeld-Empfänger noch nicht zu und sagt: „Ich hab noch keine Windel gewechselt, ich krieg das noch nicht hin. Ich schaue lieber erstmal zu.“ Die kleine Familie scheint sich an den Alltag mit Baby Lennox bereits gewöhnt zu haben.