Boris Becker wird angeblich vorzeitig aus Knast entlassen – „Wir freuen uns“

Weihnachts-Hammer für Boris Becker! Die Tennis-Legende soll pünktlich zum Fest der Liebe aus dem Gefängnis entlassen werden. Seit sieben Monaten bereits sitzt der 54-Jährige wegen Insolvenzstraftaten im britischen Gefängnis. Jetzt soll er vorzeitig raus dürfen. Das berichtet die „Bild“ unter Berufung auf die britische „Sun“.

Medienbericht: Boris Becker vor Weihnachten frei

Boris Becker soll nun angeblich bald nach Deutschland reisen. Per Schnellverfahren wird der einstige Sportler in sein Heimatland geschickt, so werden britische Gefängnisse besser entlastet.

Mit dem Schnellverfahren zur vorzeitigen Entlassung können Gefängnisinsassen aus dem Ausland in Großbritannien eine frühstmögliche Abschiebung erwirken. Einzige Voraussetzung: Die Gefangenen müssen zustimmen, auch wirklich in ihr Heimatland zurückzukehren. Boris Becker soll das nach Angaben der „Sun“ bereits getan haben.

„Er hat sich für ein Programm angemeldet, das bedeutet, dass er rechtzeitig zu Weihnachten nach Hause kommt“, heißt es laut einer Quelle. Ein ehemalige Sprecher des Stars sagt: „Wir freuen uns für Boris, dass er sich möglicherweise für eine vorzeitige Entlassung qualifiziert hat und nach Deutschland reisen kann, obwohl England seit vielen, vielen Jahren seine Heimat ist.“

Boris Becker wurde am 29. April eigentlich zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Ihm wurde unter anderem Nicht-Offenlegung von Besitztümern vorgeworfen.