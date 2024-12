„Sommerhaus der Stars“-Kandidat aus Knast entlassen – was er jetzt vorhat, überrascht

Beinahe hätte er über Weihnachten im Gefängnis bleiben müssen, doch für „Sommerhaus der Stars“-Star Mike Cees hat sich das Blatt noch kurz vor den Festtagen zum Guten gewendet.

Der Ex-Kandidat, der 2021 zusammen mit seiner Frau Michelle Monballijn an der RTL-Show teilnahm, saß seit Ende Oktober hinter schwedischen Gardinen. Angeblich aufgrund eines Betrugsskandals, bei dem es laut „Bild“ um eine von Cees nicht gezahlte Geldstrafe in Höhe von 4.000 Euro ging (hier mehr >>>).

Jetzt ist der „Sommerhaus der Stars“-Skandal-Kandidat wieder auf freiem Fuß. Mike Cees wurde am 19. Dezember vorzeitig entlassen. Und das aus gutem Grund.

„Sommerhaus der Stars“-Kandidat aus Knast raus

Durch eine Weihnachtsamnestie oder auch Weihnachtsgnade genannt, konnte der TV-Star laut „Bild“ wieder nach Hause. Die Gnade gilt in der Regel für Inhaftierte, die ohnehin nur noch wenige Tage hätten einsitzen müssen und wegen geringer Geldstrafen im Gefängnis sind. Voraussetzung dafür ist aber auch eine Zahlung in Höhe von 150 Euro.

Die soll angeblich eine Freundin an das Gefängnis gezahlt haben. Dabei soll es sich aber nicht um seine Noch-Ehefrau Michelle Monablljin handeln, von der er längst getrennt lebt. Wer die Spenderin ist, die Cees aus dem Knast holte, ist nicht bekannt, wohl aber, dass Mike Cees ohne das Geld eigentlich hätte bis zum 8. Januar im Knast bleiben müssen.

„Sommerhaus der Stars“-Stars: Michelle Monballijn und Mike Cees, als sie noch ein Paar waren. Foto: imago images/Future Image

Und wie hat er den Gefängnisaufenthalt verarbeitet? „Ich habe rund 5 Kilo abgenommen, aber ansonsten bin ich stabil. Ich lasse mich nicht brechen!“, verrät er dem Blatt. Die Weihnachtstage will er jetzt erst mal in Berlin verbringen, genau in derselben Stadt, in der auch seine acht Jahre ältere Ex Michelle lebt.

„Sommerhaus der Stars“: Jetzt spricht Mikes Ex

Die 45-Jährige äußert sich jetzt bei Instagram und verrät auch, ob sich die beiden in Berlin treffen werden. Ihre Worte dürften den einen oder anderen Fan überraschen, zumal es erst so aussah, dass sich die Zwei nicht mehr so viel zu sagen haben.

Michelle: „Dass Mike bei mir wohnt, ist so nicht richtig. Aber ich werde Mike natürlich treffen. Wir gehen jetzt mit der Trennung gut um und haben einen Weg gefunden, erwachsen damit umzugehen.“

Scheint also ganz so, als sei das Kapitel Mike/Michelle noch nicht ganz abgeschlossen…