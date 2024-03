Vor „Big Brother“-Start: DAS sind die Bewohner

Das Warten hat ein Ende! „Big Brother“ lädt zu einer neuen Runde ein und präsentiert ab Montag, dem 4. März, eine frische Crew aus 17 Bewohnern, die das Publikum von Joyn und Sat.1 fesseln soll. Von der engagierten Krankenschwester bis hin zum Only-Fans-Model ist alles dabei.

Dieses Mal setzt „Big Brother“ auf eine Neuerung. Teilnehmen werden ausschließlich Menschen ohne vorherige Kamera-Erfahrung. Das bedeutet: Keine Influencer oder Reality-TV-Sternchen. Der Sender setzt auf die unverfälschten Emotionen und Geschichten der „Menschen von nebenan“ – und diese sind alles andere als eintönig.

„Big Brother“ geht zurück zu den Anfängen

Unter den Bewohnern finden sich einige interessante Charaktere: Da ist zum Beispiel Tanja (55) aus Hildesheim, die liebevoll „Taube“ genannt wird und sich in der Schwerbehindertenbetreuung engagiert. Nicos (27) aus Rochlitz hingegen katapultiert die Zuschauer mit seinem Fuchsschwanz direkt zurück in die Achtziger. Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf Angela (49) aus Bremen, die als Nichte des ehemaligen UNO-Generalsekretärs Kofi Annan und selbsternanntes Medium eine spirituelle Note ins Haus bringt.

Als Kulisse dient der aus der letzten „Promi Big Brother“-Staffel bekannte Container, der sich durch seine minimalistische Einrichtung auszeichnet und an die Anfangstage der Show erinnert. Kein Glamour, kein Schnickschnack – nur ein gemeinsames Schlafzimmer mit Stockbetten und ein einfacher Außenbereich bilden den Rahmen für das Leben der Bewohner unter dem wachsamen Auge der Kameras.

„Big Brother“ kehrt zu seinen Anfängen zurück

Zu den bereits erwähnten Persönlichkeiten gesellen sich weitere spannende Charaktere, von denen jeder einzelne seine eigene, einzigartige Geschichte in das Haus einbringt:

Benedikt (23, Ehningen) ist für sein Journalistik-Studium schon viel um die Welt gereist, lebte unter anderem in Dubai und in Spanien. Auf seine Optik und vor allem seine langen Haare legt der 23-Jährige großen Wert. Benedikt ist Single und lebt in der Nähe von Stuttgart.

Christian (26, Essen) ist Single und lebt noch bei seiner Mutter in Essen. Der 26-Jährige hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Heute ist er mit einer Entrümplungs-Firma selbständig.

Ciara (35, CH-Wallisellen) fällt mit ihrer besonderen Stimme auf, denn der 35-Jährigen fehlt ein Stimmband. Sie lebt in der Nähe von Zürich und arbeitet als Krankenschwester.

Frauke (29, Berlin) ist eine echte Rampensau: Kein Auftritt ist ihr zu peinlich und man trifft sie regelmäßig in Karaokebars an. Mit den Männern hatte die 29-Jährige bislang wenig Glück, doch sie ist weiter auf der Suche nach der großen Liebe. Frauke arbeitet im Personalwesen und lebt in Berlin.

Gema (55, Koblenz) arbeitet neben ihrem Job im Einzelhandel auch als Sprecherin. Gott half der 55-Jährigen in der Vergangenheit über einige Schicksalsschläge hinweg. Gemeinsam mit ihrem Mann und seiner Tochter lebt Gema in Koblenz.

Jacqueline (35, Bochum) ist Mutter eines sechsjährigen Sohnes. Jacky ist Bikerin mit Leib und Seele und schraubt in ihrer Freizeit auch selbst an Motorrädern. Die 35-Jährige lebt gemeinsam mit ihrem Sohn in Bochum.

Kevin (29, Bochum) ist sehr sportlich und liebt es, sich im Rhythmus zur Musik zu bewegen. Bis er sechs war, wuchs Kevin in einer Pflegefamilie auf. Zu dieser hat er heute noch guten Kontakt. Kevin arbeitet als Verkäufer im Vertrieb und lebt in Bochum.

Maja (25, Düsseldorf) hat schon früh auf die Selbständigkeit hingearbeitet. Heute betreibt sie ein Franchise-Unternehmen in der Gastronomie. Die 25-Jährige lebt allein in Düsseldorf.

Marcus (36, Berlin) zeichnet leidenschaftlich gerne Comics und arbeitet als Illustrator. Darüber hinaus besitzt der 36-jährige Singlemann eine Personal Trainer Lizenz und ist vielseitig interessiert, hat unter anderem das Imkern, Bass spielen und Bier brauen ausprobiert.

Mateo (46, Wuppertal) arbeitet schon seit 30 Jahren als Maler und Lackierer. Der 46-jährige Halbitaliener hat sizilianische Wurzeln, wurde jedoch in Wuppertal geboren und lebt dort noch heute. Der Vater zweier Kinder ist ein echter Familienmensch.

Maxime (20, Wulkenzin) betreibt seit zehn Jahren Leistungssport: Auf dem Wakeboard wurde sie 2019 Deutsche Vize-Meisterin und ein Jahr später Zehnte bei der EM. Auf Partys ist die Singlefrau, die im vorpommerschen Wulkenzin lebt, eher selten anzutreffen.

Moritz (23, Gerabronn) ist ein echtes Energiebündel. Der 23-Jährige liebt es Sport zu machen und eifert seinem großen Vorbild Christiano Ronaldo nach. Moritz stammt aus der Kleinstadt Gerabronn in Baden-Württemberg und arbeitet in seiner Heimat als IT-Berater.

Sandro (32, Stralsund) sticht mit seinen zwei Metern Körpergröße und den vielen Tätowierungen aus der Masse heraus. Der 32-Jährige arbeitet als Fahrlehrer und lebt in Stralsund. Der Vater eines sechsjährigen Sohnes ist aktuell Single.

Yael (29, Berlin) ist selbstbewusst, zielstrebig und charakterstark. Die ausgebildete Hair- and Make-Up-Artistin macht regelmäßig Kraftsport und lebt in Berlin und auf Mallorca.

Auf Nachfrage unserer Redaktion verriet Sat.1, dass es in der aktuellen Staffel keine Gastauftritte von Prominenten und ebenso keine kamerafreien Zeiten geben wird.

„Big Brother“ startet offiziell am Montag, den 4. März um 20:15 Uhr auf Sat.1. Die Moderation des Spektakels übernimmt Jochen Schropp.