„Big Brother“ geht wieder los! Starttermin ist offiziell

Darauf haben sich eingefleischte Fans von „Big Brother“ schon lange gefreut – Das Kult-Format feiert sein Comeback. Nachdem die Sendung im Jahr 2011 eingestampft wurde und 2020 zum Jubiläum wiederkam, gibt es auch 2024 eine neue Ausgabe der Reality-Show. Insgesamt 16 Kandidaten wagen das große Abenteuer und lassen sich rund um die Uhr bewachen. Nun lässt man die Katze aus dem Sack und verrät, wann die neue Staffel an den Start geht.

„Big Brother“ kommt im März 2024 zurück

Auf Instagram veröffentlicht die Mediathek „Joyn“ die große Nachricht. Mit einem Bild von Moderator Jochen Schropp wird verkündet, dass es bereits in wenigen Wochen losgeht. „16 Bewohnerinnen und Bewohner, 100 Tage, 100.000 Euro, 100 Prozent öffentlich. Big Brother bringt ab Montag, 4. März auf Joyn 16 sehr unterschiedliche Menschen jedes Alters in seinem Container zur Wohngemeinschaft zusammen“, heißt es.

Doch es gibt einen Haken. Denn die Sendung wird ausschließlich in der Mediathek bei Joyn zu sehen sein und ist bislang nicht für das reguläre TV-Programm bei Sat.1 geplant. „Joyn zeigt ‚Big Brother‘ rund um die Uhr im 24/7-Livestream und zusätzlich in Tages- und Wochenzusammenfassungen“, hieß es in der Pressemitteilung. Doch die Fans freuen sich trotz des Dämpfers auf neue Geschichten aus dem Container.

„Big Brother“-Fans völlig aus dem Häuschen

In den Kommentaren auf Instagram sprechen die Reaktionen der Zuschauer definitiv Bände:

„Ich freue mich!! Wünsche allen viel Spaß beim Gucken.“

„Mega, endlich wieder echtes BB.“

„Bin sehr gespannt auf die neue Staffel. Als ehemaliger BB-Bewohner fühlt man sich dann sehr verbunden mit jedem einzelnen Insassen. Man weiß genau, was die durchmachen müssen.“

„Oha, bin gespannt und freu mich drauf.“

Wer die Kandidaten sind, ist bislang noch nicht bekanntgegeben worden. Doch angesichts des näher rückenden Starts, wird sich das bald mit Sicherheit ändern.