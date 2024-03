„Big Brother“: Zuschauer trauen ihren Augen kaum – „Nicht deren Ernst, oder?“

Endlich geht es wieder los mit „Big Brother“. Nach dem Motto „Back to the roots“ ziehen insgesamt 17 Kandidaten wieder in den altbekannten Container ein. Dabei war es Sat.1 ganz wichtig, dass nur unbekannte Menschen an der Sendung teilnehmen.

Am Freitagabend (4. März) startet nach langem Warten die neue Staffel dann endlich. Doch schon wenige Minuten nach TV-Ausstrahlung haben einigen Zuschauer schon genug.

Nachdem die Sendung im Jahr 2011 eingestampft wurde und 2020 zum Jubiläum wiederkam, gibt es nun auch 2024 eine neue Ausgabe der Reality-Show. 17 Kandidaten stellen sich dem Abenteuer und lassen sich bis zu 100 Tage im wohl berühmtesten Container des Landes einsperren.

Die Vorfreude bei den Fans ist groß. Schließlich mussten sie lange genug auf eine neue Ausgabe von „Big Brother“ warten. Doch die Euphorie wird direkt zu Beginn der Sendung gedämpft. Einige Zuschauer sind ziemlich überrascht – und das leider nicht im positiven Sinne.

„Big Brother“-Zuschauer sind genervt

Viele Menschen vor den Bildschirmen stören sich vor allem daran, dass die „Normalo Staffel“ in demselben Container gedreht wird, wie die „Promi Big Brother“-Staffel. Auf X (ehemals Twitter) lassen viele Fans ihren Frust freien Lauf:

„Hätte gedacht sie haben eine größere Hütte und vor allem einen geileren Außenbereich für 100 Tage.“

„Die tun so als hätten sie ‚Promi Big Brother‘ nicht gesehen, das ist doch nicht deren Ernst, oder?“

„Man darf jetzt allerdings nicht den Fehler machen wie bei den Promis, dass man denen kaum was zu tun gibt. Das Mag über 14 Tage funktionieren, aber bei 100 Tagen muss man die da drinnen schon ein wenig mehr bei Laune halten.“

„Krass, dass die einfach den gleichen Container wie von Promi BB letztes Jahr genommen haben – ohne Veränderung . Das zeigt, dass Sat.1 selbst keine Lust hatte sich mit Big Brother zu beschäftigen. Aber den Container einfach ungenutzt lassen wollten sie auch nicht. Glanzleistung.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Big Brother“ startet offiziell am Montag, den 4. März 2024 um 20.15 Uhr auf Sat.1. Die Moderation des Spektakels übernimmt Jochen Schropp.