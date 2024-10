Ballermann-Star Rick Arena packt über Auftritte im Bierkönig aus! „Komplett andere Welten“

Mit Hits wie „Radler ist kein Alkohol“ und „Wir sind die Kinder vom Süderhof“ ist Rick Arena von der Ballermann-Bühne nicht mehr wegzudenken. Auch in dieser Saison 2024 war er wieder regelmäßig im Bierkönig auf der Schinkenstraße zu Gast.

Doch wer im selbsternannten Wohnzimmer Mallorcas schon mal Besucher war, der weiß, dass einige Künstler zwar ihre festen Auftrittstage haben. Die Zeiten, zu denen die Malle-Künstler dann aber auf der Bühne stehen, können gerne mal variieren. Einer, der das auch genau weiß, ist Bierkönig-Star Rick Arena.

Bierkönig-Star Rick Arena klärt auf!

Seit diesem Jahr wird im Bierkönig auf Mallorca auch das Frühschoppen angeboten. Heißt: Ab 9 Uhr morgens kann man sich hier schon das erste Bier trinken – zumindest in den Sommermonaten. Die ersten Auftritte im Bierkönig gibt’s dann ab 12 Uhr zu sehen. Rick Arena war auch in diesem Jahr im Malle-Wohnzimmer zu sehen – und das bei Tag und zu späterer Stunde.

Doch kann bei einem Auftritt um 12 Uhr im Gegensatz zum Abend überhaupt Stimmung aufkommen? Wir haben den Bierkönig-Star gefragt: „Die Auftritte kann man gar nicht miteinander vergleichen. Also es sind wirklich komplett andere Welten. Abends ist so, man kommt ins gemachte Nest, man kommt nach Hause (…) und die Stimmung ist einfach schon auf dem Höhepunkt. Morgens fängt man bei Null an.“

Rick Arena: „Du siehst es den Leuten an“

Die frühen Gäste teilen sich dabei in zwei Lager: Solche, die vom Frühstück direkt in den Bierkönig wandern und andere, die früh morgens mit dem Flieger gelandet sind und noch nicht ins Hotel können oder schon ausgecheckt haben und die Wartezeit im Partytempel auf der Schinkenstraße verbringen. „Du siehst es den Leuten genau an, welches Publikum gerade vor dir sitzt. Das sind die, die gerade angekommen sind, und das sind die, die letzte Nacht bis 4 Uhr in der Location waren. Die 12 Uhr-Crowd macht gerade das aus, dass viele verschiedene Leute da sind.“

Als Künstler stellt das Rick Arena schon vor Herausforderungen. „Die Playlist ist immer anders, gefühlt auch nachmittags einen Ticken länger und man macht morgens viel viel mehr mit den Händen. Man macht irgendwie Bewegung, dass die Leute ein bisschen aus sich rauskommen und dass sich die Stimmung wirklich langsam und sicher aufbaut.“ Sorgen, dass keine Stimmung um 12 Uhr mittags im Bierkönig aufkommt, muss man sich laut dem „Hurensöhne GmbH“-Interpreten aber nicht machen. „Ich bin seit 16 Jahren im Bierkönig, eine ganz, ganz, ganz lange Zeit und muss sagen, es gab keinen Auftritt, der wirklich leer war.“