Bierkönig auf Mallorca: Heftiger Vorfall während Auftritt – „Sowas ist lebensgefährlich“

Im Bierkönig auf Mallorca treten täglich verschiedene Künstler auf, um die Stimmung hochzuhalten. Dabei fließt auch jede Menge Alkohol und es wird auf den Hockern getanzt. Doch bei einem Auftritt kochte die Stimmung nun über – zumindest bei einem Gast.

Denn während der Bierkönig-Star Rumbombe am Sonntag (20. Oktober) auf der Bühne stand und seine Show hinlegte, kam es plötzlich zu einem heftigen Zwischenfall. Plötzlich warf einer der Gäste nach Robin Mayer, wie Rumbombe mit bürgerlichen Namen heißt, einen Bierkrug.

Bierkönig-Künstler wird mit Bierkrug beworfen

„Leider ist da eine Sache passiert, die nicht so geil war und mich auch jetzt noch immer krass schockiert. Es kam jemand auf die super gute Idee, einen Maßkrug nach mir zu werfen. Der Krug hat mich an der Schulter getroffen, die Schulter tut weh. Es ist jetzt kein Glaskrug gewesen, aber wenn der mit so einer Wucht ankommt, dann tut das schon weh. Ich bin froh, dass es das Gesicht nicht getroffen hat, das hätte ziemlich ins Auge gehen können“, schildert der Partyschlager-Sänger auf seinem Instagram-Profil kurz nach dem Auftritt die heftige Attacke auf seine Person.

In einem Video ist zu sehen, wie aus der zweiten Reihe des Publikums plötzlich einer der aus Kunststoff bestehenden Krüge direkt in Richtung Rumbombe fliegt. Nur weil sich der Bierkönig-Künstler noch leicht wegduckt, wird er nicht am Kopf getroffen. Fans, DJ und das Sicherheitspersonal hätten schnell und gut reagiert, sodass der Schuldige schnell ausfindig gemacht worden sei. Für den Gast war der Abend im Bierkönig damit natürlich vorbei und er landete vor der Tür.

„Sowas ist lebensgefährlich!“

Auch viele Fans zeigen sich entsetzt auf Instagram. „Zum Glück ist Dir nichts Schlimmes passiert. Geht gar nicht, sowas!“, „Einfach unglaublich. Sowas ist einfach lebensgefährlich“ und „unfassbar und absolut unverständlich“, heißt es in den Kommentaren. „Lebenslang Bierkönig Verbot für solche Lappen!“, fordert sogar Ballermann-Kollege Kreisligalegende.

In diesem Zuge möchte Rumbombe auch nochmal eine klare Ansage machen: „Wenn ihr mir irgendwie Hass entgegenbringt, dann fliegt ihr raus.“ Für Robin Mayer war es der erste Auftritt im Neuen Bereich des Mallorca Partytempels, dort wo sonst nur die großen Stars wie Mia Julia, Tim Toupet und Julian Sommer auftreten. Seine Premiere hat er sich sicherlich auch anders vorgestellt. Doch beim Closing (24. bis 27. Oktober) ist Rumbombe im Bierkönig auch wieder dabei.