Bernhard Hoëcker: Ungeheure Überraschung! Es passierte bei „Wer weiß denn sowas?“

Wenn die Uhr 18 Uhr schlägt, heißt es in der ARD wieder: „Wer weiß denn sowas?“ Die Promis müssen sich kniffligen Fragen aus den Bereichen Sport, Wissenschaft und Co. stellen, um ein ordentliches Preisgeld zu erspielen. Doch am Donnerstagabend (20. März) war bei der beliebten Quizshow nicht nur Wissen gefragt, sondern es gab vor allem eine ganz besondere Überraschung für Bernhard Hoëcker.

Der Quizmaster zelebriert seinen 55. Geburtstag – und der wird ordentlich gefeiert!

Bernhard Hoëcker: Die Bombe ist geplatzt!

Kai Pflaume ist bekannt dafür, dass er bei „Wer weiß denn sowas?“ immer für Überraschungen gut ist. Und zum Geburtstag von Bernhard hat er sich natürlich etwas ganz Besonderes ausgedacht. „Wussten Sie, dass Bernhard heute Geburtstag hat?“, fragt Pflaume geheimnisvoll, als er die Runde eröffnet. Die Antwort ist klar: „Nein!“ ruft Gast Annette Frier und auch das Studio ist überrascht. Applaus ertönt und „Happy Birthday“ wird angestimmt.

Sogar der Kameramann schüttelt Bernhard die Hand. Doch der selbst ernannte Quizmaster wollte seine Alterung eigentlich nicht so publik machen – und das war erst der Anfang! Denn Kai Pflaume und Elton haben sich eine Überraschung ausgedacht, die wirklich alles übertrifft.

Bernhard Hoëcker traut seinen Augen kaum

Als Kind hat doch jeder einen Traum – so auch Bernhard. Als 12-Jähriger hatte Hoëcker einen Brief an den englischen Schauspieler Marcus Harris geschrieben und ihn zu seinem Geburtstag eingeladen. Natürlich kam der Schauspieler damals nicht. Aber 43 Jahre später haben sich Pflaume und Elton mit viel Mühe dafür eingesetzt, Bernhard eine Videobotschaft von Marcus Harris zu besorgen.

„Es tut mir leid, dass ich es damals nicht geschafft habe, zu deinem Geburtstag zu kommen, aber vielleicht klappt es ja nächstes Jahr!“, sagt der Schauspieler in seiner Botschaft. Bernhard ist völlig aus dem Häuschen – wer hätte gedacht, dass er nach all den Jahren eine solche Überraschung bekommt?

Doch das Beste kommt noch: Für die Videobotschaft haben Pflaume und Elton nicht nur ein bisschen recherchiert – sie sind extra nach London geflogen, um Harris für den speziellen Moment zu gewinnen. Wenn das keine wahren Freunde sind!

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.