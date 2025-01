„Berlin – Tag und Nacht“-Star: Darauf wartet sie schon seit zwei Jahren

Seit 2011 ist die Daily-Soap „Berlin – Tag & Nacht“ aus dem Programm von RTL Zwei nicht mehr wegzudenken. Nach und nach hat sie sich im Kreise der beliebten deutschen Vorabendserien etabliert. Die Gründe dafür? Sie überzeugt durch einen authentischen und unterhaltsamen Einblick in die abwechslungsreichen Leben vielfältiger Berliner Persönlichkeiten.

Hierbei erwartet die Zuschauer ein Mix aus Liebe und Kummer, Freundschaft und Konflikte, Glück und jeder Menge Emotionen. Schauspielerin Lidia Santangelo ist mit dieser Vielfalt an Gefühlen bestens vertraut – sie ist seit vier Jahren ein Gesicht der Serie und verkörpert die Rolle der Chiara. Im exklusiven Interview mit Berlin-Live teilt die Schauspielerin nun ihre ganz speziellen Wünsche für ihre eigene Rolle.

„Berlin – Tag und Nacht“: Lidia Santangelo kann sich vor kreativen Ideen kaum retten

Was man so im Vorfeld nicht ahnen konnte: Lidia Santangelo fiebert schon länger voller Vorfreude darauf entgegen, endlich ihre Wünsche für ein zukünftiges Drehbuch ihrer Rolle zu äußern. Freudestrahlend erzählt sie: „Oh, ist das cool! Ich warte schon seit zwei Jahren auf die Frage.“

In ihren Vorstellungen spielt eine andere Kollegin eine ganz wichtige Rolle – nämlich Schauspielerin Pia Trümper als Seriencharakter Amelie. Lidia hat auch privat einen sehr guten Draht zu Pia. Dabei sind die beiden Schauspielerin sogar beste Freundinnen. Kein Wunder also, dass Lidia sich auch in der Soap eine noch intensivere Beziehung zu Pia wünscht. Ihr Drehbuchvorschlag? „Also erst mal wären Amelie und Chiara zusammen. Die wären ein Pärchen“, erzählt sie.

Doch welche Gründe spielen dabei neben ihrer engen Freundschaft außerhalb des Casts eine besondere Rolle? Das verrät die Schauspielerin bei „Berlin-Live“.

Schlussendlich bleibt es spannend, ob ihre Wünsche in nächster Zeit umgesetzt werden. Die entscheidende Frage lautet ja auch: Wie kommen diese Veränderungen bei den treuen „Berlin – Tag & Nacht“-Fans an?