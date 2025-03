„Bergdoktor“-Star: Tränenreiche Beichte – „Dann hat es mich erwischt“

Eine geliebte Person von sich gehen zu lassen, gehört zu den wohl schwersten Momenten im Leben eines jeden Menschen. Während für viele Stille der beste Weg der Trauerbewältigung ist, brauchen andere den Austausch mit ihrem Umfeld, um besser mit dem Schmerz umgehen zu können. Auf letzteres greift nun auch „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher zurück.

In ihrer Biografie „Für immer an meiner Seite – eine besondere Freundschaft und der Weg zu mir selbst“ verarbeitet sie nun die Trauer um ihre verstorbene Freundin. Seit 2008 spielt Ronja Forcher die Rolle der Lilli Gruber in der ZDF-Kult-Serie „Der Bergdoktor“. Im selben Jahr musste sie von einer nahestehenden Person Abschied nehmen. Ihre beste Freundin Sarah starb im Alter von nur 13 Jahren an den Folgen von Progerie, also einer Krankheit, bei der Kinder unverhältnismäßig schnell altern.

„Bergdoktor“-Star trauert um Freundin

Auf Instagram teilt die „Bergdoktor“-Bekanntheit nun anlässlich ihrer Buch-Veröffentlichung ein tränenreiches Video. Darin sagt sie: „Ich fühle mich sehr verbunden mit meiner Freundin Sarah, die jetzt leider nicht mehr dabei sein kann. Aber ich bin mir sicher, dass sie, egal wo sie gerade ist, jetzt zuschaut und sich auch ganz doll freut. Ich vermisse meine beste Freundin ganz oft und ich würde mir bei so vielen Momenten wünschen, dass sie da wäre, aber heute ganz besonders.“

+++ „Der Bergdoktor“: Zuschauer mit deutlichen Worten – „Das erste Mal, dass ich eingepennt bin“ +++

Dazu schreibt sie: „Ich hab ein bisschen überlegt, ob ich dieses Video teilen soll. Aber dann hab ich mir gedacht: warum nicht? Warum die Momente verstecken, die mal nicht so leicht sind? Die mal aufwühlen? Die mal durchrütteln? Ich habe gelernt: Heilung ist keine gerade Linie. Da gibt es nicht diese Ziellinie, die man irgendwann überschreitet, und alles ist wieder gut. Und das ist okay. Falls du jemanden verloren hast, der dir wichtig ist: Bleib geduldig mit dir. Und vergiss nicht: Große Trauer entsteht durch große Liebe. Und große Liebe ist immer ein Geschenk.“

„Bergdoktor“-Bekanntheit erhält Zuspruch ihrer Fans

Unter dem Instagram-Beitrag des „Bergdoktor“-Stars nehmen die Fans Anteilnahme und finden aufmunternde Worte für Ronja Forcher:

„Einfach so berührend… Sarah hat für immer die beste Freundin, die man haben kann!“

„So ein emotionales Video! Da kommen mir gerade selber voll die Tränen und ich würde dich am liebsten direkt wieder umarmen!“

„So ein berührendes Buch mit einer wunderschönen Geschichte. Danke, dass du sie mit uns teilst!“

„Danke für seine Offenheit!“

„Ich finde es schön, dass du auch solche Momente teilst! Die gehören leider auch zum Leben dazu… du bist so stark, fühl dich gedrückt!“

Mehr Themen: