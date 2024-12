„Der Bergdoktor“: Damit haben die Fans nicht gerechnet – „Mega“

Die Serie „Der Bergdoktor“ ist ein absoluter Dauerbrenner im ZDF-Programm. Jahr für Jahr ziehen die Geschichten vom Wilden Kaiser ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Zum Jahresbeginn dürfen sich die Fans über neue Folgen rund um Doktor Martin Gruber freuen.

Die 18. Staffel der populären ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ ist nun abgedreht. Hans Sigl, seit 2008 bekannt als „Bergdoktor“ Martin Gruber, teilte zum Abschluss des letzten Drehtags einige Gedanken mit seinen Fans. Eine Nachricht scheint bei den treuen Zuschauern besonders gut anzukommen.

„Der Bergdoktor“: Alte Bekannte und neues Drama

Nun ist es offiziell: Ab 2. Januar 2025 flimmert die 18. Staffel von „Der Bergdoktor“ endlich über die Bildschirme. Die Tatsache, dass es nur noch vier Wochen bis zur Ausstrahlung sind, versetzt die „Bergdoktor“-Fans in helle Aufregung. Insgesamt wird es wieder acht Folgen geben, da es kein Winterspecial mehr gibt. Dafür gibt es aber eine Doku vom Set mit Hans Sigl, die ab dem 29. Dezember 2024 ab 19.10 Uhr im ZDF abrufbar ist.

Auch wenn die 17. Staffel nicht mit einem Cliffhanger endete und viele drängende Probleme gelöst werden konnten, wird es auch in der 18. Staffel keinesfalls langweilig. Die Besetzung hält einige Neuerungen für die Zuschauer bereit. Der Sender teilt bereits vorab inhaltliche Details zu den ersten vier Folgen. So trägt die erste Episode den Titel „Wechselwirkungen“. Der Bergdoktor wird unter anderem auf alte Bekannte treffen. Die Titel der Folgen zwei bis vier lauten: „Zwei Gesichter“, „Ein neuer Mensch“ und „Kindeswohl“.

„Bergdoktor“-Fans können aufatmen

Auf dem Instagram-Account der „Bergdoktor“-Serie veröffentlicht Hans Sigl gemeinsam mit Kollegin Hilde Dalik ein Video, um das das Ende der Dreharbeiten für die 18. Staffel bekanntzugeben. Unter das Video schreibt er: „Abgedreht. Und zwar sowas von. 8 mal 90 Minuten, ab Januar wieder in euren Wohnzimmern. Es war wie immer ein Fest. Tolle Kolleginnen und Kollegen waren am Start. Da dürft ihr euch auf was freuen…“ Die Serien-Fans teilen ihre Vorfreude in den Kommentaren:

„8 Folgen – super!! Freu mich mega auf meine Lieblingsserie!“

„Echt zum 2.1. schon. Mega!“

„Man freut sich riesig über die neue Staffel, wir hoffen das noch mehr gemacht werden.“

Am Rande der Bambi-Verleihung im November gab Hans Sigl spannende Einblicke in die Zukunft der Serie. Der „Bergdoktor“ verrät im Bunte.de-Interview: „Tatsächlich wird es nicht die letzte Staffel sein, die wir gerade drehen.“ Die Fans können also aufatmen, die 19. Staffel der Serie ist bereits bestätigt.

Die Ausstrahlung der neuen Folgen der 18. Staffel von „Der Bergdoktor“ startet am 02. Januar 2025 um 20.15 Uhr im ZDF und auf ORF 2. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Episode. Vorab könnt ihr die Folgen bereits ab dem 26. Dezember 2024 um 10 Uhr in der ZDF-Mediathek abrufen.