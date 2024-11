„Der Bergdoktor“: 18. Staffel steht in den Startlöchern – doch eine Figur fehlt

Kurz nach Silvester wird bei Bergdoktor-Liebhabern wieder ausgelassene Feierstimmung entfacht. So wird am 2. Januar 2025 die achtteilige 18. Staffel der beliebten ZDF-Serie zur gewohnten Sendezeit um 20.15 im Fernsehen zu sehen sein. So wie es der Sender verlauten ließ, können sich die Zuschauer auf spezielle emotionale und intensive Entwicklungen freuen.

Eine Hauptrolle als fürsorglicher Arzt wird dabei natürlich auch wieder Hans Sigl spielen. Zuletzt kursierten Gerüchte, dass die 18. Staffel der letzte Episodenblock sein würde. Dem schob Sigl aber am Rande der BAMBI-Verleihung am 7. November in einem Interview mit der „Bunte“ einen Riegel vor. ,,Tatsächlich wird es nicht die letzte Staffel sein, die wir drehen und auch nicht die vorletzte“, sagte der bekannte ZDF-Schauspieler.

„Der Bergdoktor“: Serien-Aus für Darstellerin

Eine Schauspielerin wird bei der 18. Staffel dagegen fehlen. In ihrer Rolle als Arzthelferin Linn Kemper wird Andrea Gerhard (40) nicht mehr in der beliebten Arztserie zu sehen sein. Sie musste sich bereits am Anfang des Jahres vom Format und ihren Kollegen verabschieden. Die Schauspielerin war seit 2019 am Set von ,,Der Bergdoktor“ dabei.

Auf ihrem Instagram-Profil verkündete sie, dass der Ausstieg bei der Kultserie nicht auf einer freiwilligen Entscheidung basierte. ,,Mich hat die Entscheidung der des ZDF überrascht, aber ich hatte genügend Zeit, mich an den Gedanken zu gewöhnen. Ihr wisst, dass ich das Glas immer halbvoll sehe und fest daran glaube, dass Veränderungen gut sind und deswegen ist mein Blick nach vorne gerichtet“, richtete sie sich an ihre Fans.

Dennoch durchlebt Andrea Gerhard momentan einen aufregenden Lebensabschnitt. So verkündete sie Ende September via Instagram, dass sie mit ihrem Partner David Wehle ihr erstes Kind erwarte. ,,Wir sind nicht nur bereit für das schönste Filmfest in der schönsten Stadt der Welt, sondern auch für unsere beiden Hauptrollen im kommenden Blockbuster“, kommentierte sie ihr Babyglück.