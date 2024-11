„Bergdoktor“-Star Andrea Gerhard: Auf dem roten Teppich wird’s sichtbar

Am Gruberhof war sie lange ein bekanntes Gesicht und ein absoluter Liebling im „Bergdoktor“-Kosmos: Schauspielerin Andrea Gerhard alias Linn Kemper hat sich als Arzthelferin von Landarzt Martin Gruber (Hans Sigl) von 2019 bis 2024 in die Herzen der Fans gespielt. Im Februar dieses Jahres flimmerte ihre letzte Folge über die Bildschirme – und ein Abschied ohne Tränen war es sicherlich nicht!

Trotz Serien-Aus läuft es für die Schauspielerin auch abseits der Kamera wie am Schnürchen!

„Bergdoktor“-Star macht es öffentlich

Erst vor wenigen Wochen verkündete „Bergdoktor“-Star Andrea Gerhard auf Instagram ihre Schwangerschaft. Auf ihrem Profil teilte die Blondine zwei Schnappschüsse, die sie mit Partner und Schauspielkollege David Wehle und der gemeinsamen Hündin zeigen. Auf den Bildern war bereits ein deutlicher Babybauch zu sehen, doch spätestens jetzt zeigt der ZDF-Star es der ganzen Welt.

Auf der Musical-Premiere von „& Julia“ strahlte Gerhard stolz wie nie und präsentierte ihren wachsenden Bauch. Der ZDF-Star scheint wahrlich auf Wolke sieben zu schweben! Und die Fans freuen sich mit ihr und ihrem Partner, bekannt aus „Notruf Hafenkante.“ Dennoch: Für viele kam die Nachricht auch überraschend!

„Bergdoktor“-Star überraschend im Glück

Die Babynews des Schauspielerpaares schlugen ein wie eine Bombe, nicht zuletzt, weil beide noch im Februar gegenüber der „Bunte“ beteuerten, dass weder Hochzeit noch Kinder auf dem Plan stünden. Doch wie das Leben so spielt, halten die ungeplanten Überraschungen oft das größte Glück bereit. Ein echtes Happy End für Andrea Gerhard und ihren Liebsten!

Übrigens: Seit April 2024 sind die Dreharbeiten für die 18. Staffel in vollem Gange. Voraussichtlich müssen sich die „Bergdoktor“-Fans allerdings noch ein wenig gedulden. Erst ab Januar 2025 soll es in mit frischen Folgen im ZDF weitergehen. In der BR-„Abendschau“ wurde Schauspieler Hans Sigl noch etwas konkreter: „Was dürfen die Zuschauer erwarten? Crime, Love und große Spannung am Gruberhof und in der Praxis.“