Hans Sigl verrät pikante Details – „Bergdoktor“-Fans müssen aufhorchen

Endlich ist es soweit! Die Fans des „Bergdoktors“ können aufatmen, denn die neue Staffel steht in den Startlöchern. Ab dem 2. Januar geht es im ZDF wieder los – und die Vorfreude ist riesig! Wer es kaum erwarten kann, darf schon jetzt in der Mediathek vorbeischauen. Aber was erwartet die Fans der Serie in der neuen Staffel?

An einem frostigen Tag Ende November traf „Bunte“ auf Hans Sigl (55) in Going, wo die Erfolgsserie seit sage und schreibe 18 Staffeln gedreht wird. Mit im Gepäck: seine Filmpartnerin Hilde Dalik (46) alias Karin Bachmeier. Die Liebesgeschichte der beiden wird auch diesmal im Mittelpunkt stehen. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl für diese Staffel“, verriet Sigl gegenüber der Illustrierten und heizt die Spannung weiter an.

„Bergdoktor“: Das erwartet die Fans in der neuen Staffel

Doch es geht nicht nur um Herzklopfen. In der ersten Folge gibt es gleich einen brisanten Fall: Patient Hendrik Barlan (Sönke Möhring, 52) hat sich Gesundheit auf die Fahnen geschrieben, doch die Vielzahl an Medikamenten wirft Fragen auf. Und das ist erst der Anfang! Hans Sigl verrät exklusiv, dass in Folge sieben ein besonders heikles Thema behandelt wird: „Da geht es um eine Patientin, die eine vermeintliche zweite Fehlgeburt hat. Dann kommt raus, dass es etwas anderes ist.“

Die Dreharbeiten sind alles andere als ein Spaziergang. In Söll mussten Ronja Forcher (28), Barbara Lanz (41) und Wolfram Berger (79) bei eisigen Temperaturen stundenlang vor der Kamera stehen. Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Die Staffel hat das Potenzial, richtig gut zu werden“, schwärmt Ronja.

Und was wird aus Lilli und David (Frédéric Brossier, 32)? „Ob’s für Lilli romantisch wird, darf ich leider nicht verraten. Dafür müsst ihr einschalten“, so die Schauspielerin im Gespräch mit „Bunte“.

Ab dem 2. Januar, jeden Donnerstag um 20.15 Uhr im ZDF, gibt’s die neuen Folgen. Und für die Ungeduldigen: In der Mediathek schon eine Woche früher.