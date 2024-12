ZDF-Star Hans Sigl: Mitten ins Herz! Seine Weihnachtsgeschenke verblüffen alle

Genauso wie viele Familien in Deutschland genießen auch die Prominente die festliche Weihnachtszeit. Dabei hat jeder eine andere einzigartige Taktik beim Kauf der Geschenke. Für manche ist es wichtig frühzeitig alle Erledigungen abgearbeitet zu haben, wohingegen Andere sich in den letzten Tagen ins Getümmel in den Einkaufsläden stürzen.

Der beliebte ZDF-Schauspieler und Bergdoktor Hans Sigl gehört zur zweiten Personengruppe, wie er nun in einem Interview mit Hallo München ausplauderte. Kurz vor dem Heiligen Abend ist sein Terminkalender nämlich schon ziemlich voll.

ZDF-Schauspieler Hans Sigl: Geschenke verblüffen

Am 23. Dezember performt der Schauspieler in einer anderen Rolle, in der ihn seine Fans nicht so häufig zu sehen bekommen. So wird er gemeinsam mit Sängerin Claudia Koreck und dem Comedian und Sänger Hannes Ringlstetter mit seinem Gesangstalent überzeugen und in der Münchner Olympiahalle singen.

Im Interview gibt er zudem überraschende Details zu seinen Geschenkkäufen an Weihnachten bekannt: „Ich bin auch schon am 24. Dezember Geschenke einkaufen gegangen.“ Aktuell stürzt er sich aber eher weniger in die Shoppingmalls. So sind materielle Präsente eher selten. Er bevorzugt liebevolle Gaben und schreibt eigene Gedichte an seine Herzensmenschen.