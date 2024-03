Ben Zucker: Duett mit Helene Fischer? Unter drei Bedingungen!

Sie gehören zu den größten Stars im deutschen Schlager: Ben Zucker und Helene Fischer. Der eine mit seiner unverkennbaren Reibeisen-Stimme, die andere mit dem Organ eines Engels gesegnet. Zusammen standen die beiden schon mehrfach auf der Bühne, sangen Westernhagens Überhit „Freiheit“, coverten bei Helenes Weihnachtsshow im ZDF Jon Bon Jovi.

Ein eigenes Lied jedoch haben die beiden noch nie zusammen aufgenommen. Dabei würden sich vermutlich Millionen Fans freuen und die Platte weggehen wie warme Semmeln. Wir haben bei Ben Zucker nachgefragt: Wann kommt endlich das Duett mit Helene Fischer?

Kommt es zum Mega-Duett Helene Fischer und Ben Zucker?

Geplant sei derzeit nichts, verriet der 40-jährige Sänger. „Ich glaube, Helene hat gut mit ihrer Tochter zu tun. Da wird sie ausgelastet sein. Sie war in letzter Zeit sehr viel unterwegs. Aber wenn eine Anfrage kommt oder wir beide eine Idee entwickeln, dann sage ich natürlich nicht: Auf keinen Fall“, so Zucker.

Es bedarf allerdings drei Bedingungen. „Wir müssen schauen, ob es für uns beide sinnvoll ist, einen Mehrwert bietet, und natürlich auch, ob es Spaß macht“, erklärt Ben Zucker. Drei Punkte, die wohl jeder Fan, ohne mit der Wimper zu zucken, unterschreiben würde. Na, dann sind wir mal gespannt, ob und wann es zum Mega-Duett – Helene Fischer und Ben Zucker – kommt.

Es würde kein politischer Song

Ein politischer Song würde es jedoch wohl eher nicht werden. Zwar äußerten sich beide Künstler zuletzt in dieser Richtung. Zucker stellt im Interview mit dieser Redaktion jedoch klar: „Ich bin kein Politiker und habe auch keine großen, tiefgreifenden Ideen dazu. Nicht etwa, weil ich ignorant bin oder weil mir das egal ist, überhaupt nicht, aber es gibt mir – in Deutschland zumindest – ein zu großes Wirrwarr an politischen Statements, dass ich nicht mehr weiß, was da jetzt eigentlich die richtige Lösung ist.“ (Das ganze Interview kannst du hier lesen).

Ben Zucker ist übrigens gerade in der Kika-Show „Dein Song“ dabei. Die neuen Folgen von „Dein Song“ sind noch bis zum 14. März 2024 jeweils um 19.25 Uhr bei Kika, auf kika.de, im Kika-Player sowie auf zdftivi.de oder in der ZDFtivi-App zu sehen.