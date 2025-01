Beatrice Egli erteilt Fans Absage- „Leider enttäuschen“

Seit ihrem Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2013 ist Beatrice Egli aus der Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken. Mit ihrer positiven Energie und ansteckenden guten Laune hat die gebürtige Schweizerin die Herzen unzähliger Fans erobert und sich so einen festen Platz im Musikbusiness gesichert. Zwölf Jahre später begeistert sie noch immer ein großes Publikum – ob bei ihren Konzerten, in den Charts oder auf Social Media. Die Meinung ihrer Fans ist dabei stets von großer Bedeutung.

Umso überraschender sind diese Worte von Beatrice Egli.

Beatrice Egli: Fan äußert dringende Bitte

Beatrice Egli liebt den Austausch mit ihren Fans. Nähe und Interaktion sind ihr besonders wichtig – ein Prinzip, das sie auch auf Instagram lebt. In ihrer Story stellte die 36-Jährige ihren Fans kürzlich die Frage, was sie sich in den kommenden Monaten von ihr wünschen. Die Antworten ließen nicht lange auf sich warten: Wünsche nach neuen Live-Auftritten, frischer Musik oder sogar einer großen Tour dominierten.

Doch ein Fan überraschte mit einer eher ungewöhnlichen Bitte: Er wünschte sich, dass Beatrice Egli künftig Deutschrap performt. Für diesen Wunsch hatte die Schlagersängerin jedoch eine klare Antwort parat.

Beatrice Egli: Worte lassen aufhorchen

Wird Beatrice Egli bald neue Wege im Deutschrap-Business einschlagen? Wohl eher nicht, wie sie verrät. „Da muss ich dich, glaube ich, leider enttäuschen. Mein Herz schlägt für den Schlager“, antwortet die Sängerin mit einem lachenden Emoji.

Dabei ist es nicht lange her, dass Beatrice Egli neben Rap-Ikone Loredana am „DSDS“-Jurypult saß. Doch offenbar hat ihre Kollegin Egli musikalisch nicht inspirieren können.

Trotzdem beweist die Sängerin, dass sie treu zu ihrer Leidenschaft steht – und das wird von ihren Fans geschätzt. Auch jene, die auf eine musikalische Kehrtwende hoffen, dürften Egli als Schlagerqueen weiterhin die Treue halten.