Beatrice Egli: Worte lassen aufhorchen – „Wenn ihr wüsstet“

Vom „DSDS“-Sternchen zur gefeierten Schlagerqueen – Beatrice Egli hat das geschafft, wovon viele nur träumen. Mit ihrer fröhlichen Art, den eingängigen Hits und jeder Menge Ausstrahlung ist die sympathische Schweizerin längst eine feste Größe im Showbiz. Doch wer glaubt, die Sängerin würde sich auf ihren Lorbeeren ausruhen, liegt falsch. Im Hintergrund brodelt es bereits!

Aber ihre Fans lässt Egli jetzt ganz bewusst zappeln.

Beatrice Egli verspricht viel

„Wenn ihr wüsstet, was wir im Hintergrund gerade für tolle Sachen für euch planen“, schreibt Beatrice auf Instagram unter einen Schnappschuss, der sie im winterlichen Outfit mit strahlendem Lächeln zeigt. Dazu fragt sie neugierig: „Was wünscht ihr euch denn in diesem Jahr von mir? Was wollt ihr sehen / hören / mit mir erleben?“ Ein harmloser Post? Mitnichten!

Für ihre 583.000 Follower ist das die ultimative Einladung, ihre Sehnsüchte und Wünsche zu äußern.

Beatrice Egli: Fans sitzen auf heißen Kohlen

Die Reaktionen ihrer Fans lassen nicht lange auf sich warten. „Am meisten würde ich mich über dein neues Album freuen“, kommentiert ein User begeistert. „Doch wieder live bei einem Konzert, wäre auch schön.“ Ein anderer Fan träumt von einer ausgedehnten Tour: „Du siehst super aus. Ich wünsche mir neue Musik und eine neue Tour. Vermisse die Konzerte von dir und deiner Band.“

Es scheint, als hätte Beatrice mit ihrer Frage einen Nerv getroffen. Viele hoffen auf neue Musik, noch mehr wünschen sich Live-Auftritte – am liebsten alles zusammen. Doch Egli bleibt geheimnisvoll, lässt ihre Fans weiter rätseln, was hinter den Kulissen vorbereitet wird.

Ob neue Songs, ein großes Tour-Comeback oder vielleicht sogar ein ganz anderes Projekt – die Spekulationen rund um die vielsagenden Worte von Beatrice Egli nehmen kein Ende. Und egal was kommt, die Schlagerwelt wartet gespannt!