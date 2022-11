Beatrice Egli mit überraschendem Liebes-Outing in Show – „Ich war heimlich verliebt“

Neben tollen Gesangs-Auftritten kam Beatrice Egli am Samstagabend (26. November) mit ihren Gästen auch ins Plaudern. Bei einem Spiel in „Die Beatrice Egli Show“ wollte die Moderatorin den Stars ein paar Geheimnisse entlocken – und tappte selbst in die Falle.

Denn während sich die prominenten Gäste geschickt rauswinden konnten, plauderte Beatrice Egli bei einigen Fragen plötzlich aus dem Nähkästchen. Dabei machte die Schlagersängerin auch ein kleines Liebes-Geständnis. Und die 34-Jährige geriet in Erklärungsnot.

Beatrice Egli: DAS war ihr peinlichster Bühnen-Moment

Bei dem Spiel „Raus mit der Sprache“ mussten Marie Reim, Tim Wilhelm von der Band „Münchener Freiheit“, Bastian Becker und Henning von den „Höhnern“ ran. Ein Spielautomat spuckte per Zufallsgenerator einen Namen plus einen angefangen Satz aus, der von den Kandidaten vollendet werden muss. Mit in den Lostopf wurde jedoch auch der Name von Beatrice Egli geschmissen.

So sollte die einstige DSDS-Gewinnerin plötzlich beantworten, was ihr unangenehmster Moment auf der Bühne war. Und die 34-Jährige musste gar nicht lange überlegen: „Als ich mit offenem Hosenstall auf der Bühne war. Das war mega peinlich.“ „Hat dir das niemand gesagt?“, fragt Marie Reim entsetzt. Erst als jemand wild gestikulierend versuchte der Sängerin zu verklickern, dass ihr Hosenstall offen war, entdeckte sie den Fauxpas. „Machen wir schnell weiter“, windet sich Egli geschwind aus der heiklen Situation.

Beatrice Egli mit überraschendem Liebes-Outing

Doch zum Ende des Spiels gerät die Moderatorin erneut in den Mittelpunkt. „Das habe ich schonmal heimlich gemacht“, will der Spielautomat wissen. „Ich war heimlich verliebt“, verrät sie plötzlich. Mit diesem Geständnis hatte niemand gerechnet.

Die Promis haken neugierig nach und wollen am besten Name, Alter und alle möglichen Details wissen. Doch Beatrice Egli ziert sich – und das aus gutem Grund: „Er weiß es bis heute nicht und das soll bitte so bleiben.“ Damit hat die Sängerin die Gerüchteküche aber mächtig angeheizt. Im gleichen Moment versucht sie aber wieder den Ofen zu löschen und beendet sofort das Spiel. Bloß keine unangenehmen Fragen mehr.

Die ganze „Beatrice Egli Show“ gibt es auf SWR, MDR und SRF zu sehen. Nach Ausstrahlung der Sendung auch in der Mediathek der ARD verfügbar.