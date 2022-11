Beatrice Egli beichtet: Bei IHR wird sie emotional – „Habe wirklich geweint“

Beatrice Egli hat es geschafft: von der DSDS-Siegerin zur eigenen Show. Die Schlagersängerin hat sich in der Musikbranche durchgesetzt und lädt am Samstag (26. November) bereits zum zweiten Mal zahlreiche Stars in ihre „Beatrice Egli Show“ ein.

Unter den hochkarätigen Schlagerstars wie Ireen Sheer und Maite Kelly ist auch eine Newcomerin: Sophia. Die junge Sängerin wurde über Social Media bekannt und darf direkt zu Anfang der Show auf dem Sofa Platz nehmen. Als Beatrice Egli erzählt, wie es zu der Einladung kam, wird sie plötzlich ganz emotional.

Beatrice Egli bei IHR ganz emotional

Sophia Bauckloh ist 2022 eine der größten Newcomerinnen. 2021 gelang ihr mit dem Lied „Schmetterlinge“ der große Durchbruch. Bekannt wurde die Sängerin aus NRW jedoch zunächst mit ihren selbst komponierten Texten auf TikTok und Instagram – erst dann wurden Plattenlabel auf das Talent aufmerksam.

Sophia rührte Beatrice Egli in ihrer Show fast zu Tränen. Foto: SWR/Manfred H. Vogel

Beatrice Egli verbindet mit dem Song „Schmetterling“ etwas ganz Persönliches, wie sie verrät: „Bei mir war es dieses Jahr sehr emotional, ich habe viele Entscheidungen getroffen. Und meine beste Freundin hat mir deinen Song „Schmetterling“ geschickt. Als ich den Song bekommen habe, habe ich wirklich geweint.“ Egli wechselte die Plattenfirma und machte kein Geheimnis daraus, dass dies ein schwieriger Schritt gewesen sei. Die Schlagersängerin kämpft mit ihren Emotionen und Erinnerungen.

Newcomerin beweist großes Herz

Auch Sophia zeigt sich berührt von diesem emotionalen Geständnis. Dass die gelernte Goldschmiedin ebenfalls ein Herz aus Gold hat, bewies sie bei einer ganz besonderen Aktion. Denn von ihrer Plattenfirma bekam die 27-Jährige 15.000 Euro zur Finanzierung eines zweiten Musikvideos, doch die Musikerin und ihre Band hatten andere Pläne.

„Ich habe mir gedacht, dass Ich einfach mal danke sagen möchte und benutze das Geld nicht für einen Videodreh. Das Video mache ich mit meinen Jungs selbst und gebe das Geld für meine Community aus.“ Wie ein Einspieler zeigte, ließ sie kürzlich zahlreiche Wünsche von Fans in Erfüllung gehen. Und Beatrice Egli erfüllte sie natürlich noch den Herzenswunsch und sang ihren Song „Schmetterling“ live auf der Bühne.

Die ganze „Beatrice Egli Show“ gibt es auf SWR, MDR und SRF zu sehen. Nach Ausstrahlung der Sendung auch in der Mediathek des ARD verfügbar.