Beatrice Egli: Große Diskussion hinter den Kulissen ihrer Show

Beatrice Egli hat erreicht, wovon viele träumen: Vom „DSDS“-Sternchen zur festen Größe im Schlagerhimmel. Doch als wäre das nicht genug, hat sie seit zwei Jahren ihre eigene Show: Die „Beatrice Egli Show.“ Hier heißt es: Bühne frei für große Duette – moderiert von der Powerfrau höchstpersönlich.

Doch bevor am kommenden Samstag (7. Dezember) wieder die große Sause losgeht, brodelt es ordentlich hinter den Kulissen.

Beatrice Egli: Stress im Backstage

„Es hat ein paar Änderungen gegeben“, kündigt Egli vielsagend in einem Instagram-Video an – und damit ist nicht nur das Programm gemeint. Im Backstage-Bereich wird nämlich über ein besonders heikles Thema debattiert: Schuhe! Ja, richtig gehört. Die Frage, ob man eine Samstagabend-Show in Turnschuhen moderieren darf, spaltet das Team.

Beatrice selbst hat einen klaren Favoriten: Weiße Sneaker zur eleganten Abendrobe. Ein modischer Tabubruch? Vielleicht. „Ich finde, das sind DIE Schuhe für die Bühne heute“, verkündet die Sängerin überzeugt, während sie ihre Treter stolz in die Kamera hält. Doch nicht alle im Team teilen diese Meinung.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Beatrice Egli muss sich geschlagen geben

Eine Stimme erhebt sich skeptisch: „Ich lege Veto ein.“ Das lässt Egli nicht auf sich sitzen und hakt nach: „Warum denn?“ Die Antwort aus dem Team folgt prompt: „Das ist gegen meinen Willen.“ Doch Beatrice wäre nicht Beatrice, wenn sie sich so leicht umstimmen ließe. Kurzerhand richtet sie die Frage an ihre Fans:. „So, liebe Community, darf ich in Turnschuhen moderieren oder muss es ein High Heel sein?“

+++Beatrice Egli: Kleid zeigt mehr, als es verdeckt – „Liebe diese Einblicke“+++

Am Ende hatte wohl doch das Styling-Team das letzte Wort. Statt mit Sneakern betritt Beatrice Egli die Bühne in goldenen High Heels. Nach der Show zieht sie trotz hoher Hacken ein begeistertes Fazit: „Es war so ein schöner, emotionaler, lustiger und vielfältiger Abend.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Für ihre Fans gibt es das Spektakel am Samstagabend auf den Bildschirmen zu sehen (20.10 Uhr, SRF 1). Und eins ist klar: Egal ob in Sneakern oder High Heels – Beatrice Egli liefert ab. Und wer weiß, vielleicht rockt sie die Turnschuhe einfach beim nächsten Mal.