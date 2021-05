Beatrice Egli zeigt sexy Dekolleté: Sängerin macht es offiziell – „Nimmt langsam Form an“

Es sind wirklich aufregende Tage, die Beatrice Egli bald bevorstehen. Die Schlagersängerin hat nicht etwa eine Single auf dem Plan. Nein, sie stellt sich vor eine wahrscheinlich noch größere Herausforderung.

Beatrice Egli meldet sich nun bei Instagram zu Wort, teilt ein sexy Foto und macht obendrein eine Ankündigung.

Beatrice Egli teilt sexy Dekolleté-Bild

Lächelnd blickt Beatrice Egli in die Ferne, trägt dabei einen blauen Blazer, der ihr Dekolleté gut zur Geltung bringt. Ihre Fans sind beim Anblick des Bildes schon ganz aus dem Häuschen. Kommentieren unter anderem „Schönes Bild“ oder „Du siehst bezaubernd aus“.

Beatrice Egli will bald das Matterhorn besteigen. Foto: IMAGO / SKATA

Doch der eigentliche Grund für den Instagram-Post der einstigen DSDS-Siegerin ist nicht etwa ihr Look, sondern ihr Projekt.

-----------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht

Im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

Sie steht immer wieder bei den Shows von Florian Silbereisen auf der Bühne

Sie sang auch schon mit Helene Fischer

Einen Freund hat Beatrice Egli öffentlich nicht vorgestellt

Bei Facebook hat Beatrice Egli über 640.000 Abonnenten

-------------

Beatrice Egli: „Nimmt langsam Form an“

„Mein Projekt Beatrice Eglis goes Matterhorn nimmt langsam Form an. Seit heute habe ich nun endlich den richtigen Schuh, der mich hoffentlich unversehrt aufs Matterhorn trägt. Ganz bald geht es dann schon mit dem ersten Trainingscamp los - ich bin so aufgeregt, das glaubt ihr gar nicht!!“

Am Weltfrauentag am 8. März verkündete Beatrice Egli die Neuigkeit: Sie will im Rahmen der „100% Women Peak Challenge“ das Matterhorn besteigen. Bei der Initiative nehmen einige Frauen teil, die es auf die höchsten Gipfel der Schweiz schaffen wollen. Das Matterhorn mit seinen 4478 Metern dürfte für Beatrice Egli also nicht ohne sein.

-------------

Mehr zu Beatrice Egli:

Beatrice Egli mit heißem Strandbild – Fans rasten aus „Ich glaub, ich bin verliebt“

Beatrice Egli trägt Wahnsinns-Outfit – Fans flippen aus! „QUEEN“

Beatrice Egli: Diese Fotos der Sängerin bedrücken – „Sehr traurig“

-------------

Ihre Follower sind bereits ganz aus dem Häuschen und machen der 32-Jährigen Mut:

„Ich wünsch dir viel Spaß dabei, du schaffst das“

„Ich glaub an dich“

„Super, ich drücke dir fest die Daumen. Du schaffst das schon“

„Du wirst das meistern!“

Eines steht aber sicher fest: Mit so einem sexy Dekolleté-Look werden wir Beatrice Egli sicher nicht dabei sehen... (jhe)

Zuletzt bemerkten die Fans der „Bunt“-Sängerin eine ziemlich große Veränderung an ihr. Worum es dabei ging, erfährst du hier.