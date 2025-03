Beatrice Egli und Sarah Engels: Jetzt ist es offiziell

Es wird das Highlight ihrer neuen Show: Beatrice Egli ist kommenden Monat wieder auf der großen Bühne ihrer eigenen Schlagersendung zu sehen.

Einen Ausstrahlungstermin für die „Beatrice Egli Show“ gibt es auch bereits – der 19. April 2025. Jetzt steht auch zumindest schon ein Gast fest, mit dem die gebürtige Schweizerin gemeinsam den Abend genießen darf: Sarah Engels! Die beiden Powerfrauen haben sich für die bevorstehende Sendung etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Beatrice Egli und Sarah Engels: Gemeinsame Sache

Beatrice Egli und Sarah Engels verbindet mehr als nur die Musik. Die zwei Sängerinnen waren beide einst Bestandteil der Castingshow DSDS. Beatrice wurde 2013 zur Siegerin gekürt, Sarah landete 2011 immerhin auf dem zweiten Platz. Jetzt werden die Zwei ein gemeinsames Projekt angehen.

Beatrice Egli hat dazu in einem Instagram-Video ein paar Worte verfasst und macht es offiziell: „Liebe Community, ich darf euch schon ein bisschen was verraten, denn Sarah Engels und ich singen gemeinsam das Duett ‘Starke Mädchen.‘“ Und das wollen die Sängerinnen in Beatrices Show vorstellen!

Doch das ist noch nicht alles an Überraschungen. Zu dem Video schreibt die Schlagersängerin: „Wir suchen starke Mädchen für die Beatrice Egli Show. Für unser Duett ‘Starke Mädchen‘ suchen wir Mädchen im Alter von 7-13 Jahren, die uns per Handyvideo (Hochformat) in ein, max. zwei Sätzen sagen und zeigen, warum sie starke Mädchen sind, was ihr besonderes Talent ist, was ihre Super-Power ist und/oder was sie Besonderes bisher erreicht haben!“

Beatrice Egli: Fans müssen schnell sein

Ambitionierte Fans, die den Anforderungen entsprechen, können sich bis zum 20. März melden. Wer ausgewählt wird, dem winkt ein Highlight.

Beatrice: „Im Anschluss suchen wir aus den Einsendungen einige aus, die wir dann in der Sendung zeigen. Selbstverständlich holen wir uns hierfür bei den Eltern das Einverständnis im Vorfeld ab. Daher bitten wir die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, uns das Video zu mailen inklusive ihrer Kontaktdaten, einschließlich Telefonnummer.“

Die Vorfreude dürfte damit nicht nur bei den Fans steigen. Zumindest Beatrices Duett-Partnerin Sarah Engels kann es kaum mehr abwarten. Sie kommentiert die Ankündigung so: „Freue mich schon so sehr auf diesen Auftritt mit dir, Süße.“

Die „Beatrice Egli Show“ wird am 19. April übrigens nicht live gesendet, sondern bereits am 8. April aufgezeichnet.