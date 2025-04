Beatrice Egli, Andrea Berg & Co.: Fans sollten aufhorchen – Donald Duck goes Schlager

Es gibt Dinge, die über Generationen hinweg einfach bleiben – dazu gehört für viele das „Lustige Taschenbuch“. Seit 1967 begleitet der Comic-Klassiker kleine und große Leser durch den Alltag. Ob auf langen Autofahrten, im Wartezimmer oder gemütlich auf dem Sofa: Die Geschichten aus Entenhausen gehören einfach dazu. Und auch nach über 590 Ausgaben schafft es die Reihe, sich immer wieder neu zu erfinden.

So auch mit dem neuesten Sonderband: Am 22. April 2025 erscheint mit „LTB Schlager 1“ ein ganz besonderer Comic – diesmal mit musikalischem Thema. Donald Duck, Daisy, Dagobert & Co. tauschen Zylinder und Zepter gegen Glitzeranzug und Mikrofon. Und ob man selbst Schlagerfan ist oder nicht, das neue Taschenbuch verspricht gute Unterhaltung. Ähnlichkeiten mit bekannten Schlagerstars wie etwa Beatrice Egli oder Andrea Berg sind da natürlich rein zufällig.

Beatrice Egli, Andrea Berg & Co.: Schlageralarm in Entenhausen

256 Seiten voller Geschichten rund um Bühnenpannen, Ohrwürmer und große Auftritte warten auf die Leser. Natürlich dürfen auch Anspielungen auf bekannte Schlagerhits und Künstler nicht fehlen. Ergänzt werden die Comics durch kleine Extras wie Party-Tipps für den nächsten Schlagerevent oder wissenswerte Fakten rund um das Musikgenre.

„LTB“-Verleger Jörg Risken erklärt dazu in der Pressemitteilung: „Es war höchste Zeit, dass das ‚LTB‘ dem Schlager einen eigenen Sonderband widmet, welcher die Herzen aller Schlagerfans höherschlagen lässt. Neben ultimativen Schlager-Comics werden Tipps und Tricks verraten, wie die nächste Schlagerparty garantiert zum Erfolg führt.“

Für Sammler ist das Heft sowieso ein Muss, aber auch alle anderen dürfen gespannt sein. Denn was dabei herauskommt, wenn Donald Duck auf die große Bühne stolpert, das kann eigentlich nur unterhaltsam werden. Was es noch mit dem Inhalt auf sich hat, erfahrt ihr bei Schlager.de.

Das „LTB Schlager 1“ (8,99 Euro) ist ab dem 22. April 2025 im Handel oder auch online erhältlich.