Beatrice Egli: DAMIT will sie ihren Fans jetzt helfen – „Genau das Richtige“

Schlagerstar Beatrice Egli ist dafür bekannt, dass sie ihren Fans ganz nah steht. Auf Instagram hält sie ihre rund 547.000 Follower beispielsweise immer auf dem neusten Stand und plant süße Aktionen für sie. Nun hat sie sich etwas Neues einfallen lassen, um ihren Anhängern etwas zurückzugeben.

Beatrice Egli plant Großes

Die Fans von Beatrice Egli feiern sie nicht nur für ihre Lieder, die sie auch gerne mal auf der großen Bühne zu ihrem Besten gibt. Auch ihre offene und sympathische Art kommt bei ihren Anhängern gut an. Ein paar Sympathiepunkte kann sich die Sängerin mit dieser Aktion wieder sammeln.

Denn die 35-Jährige plant ein neues Projekt, was ganz im Zeichen ihrer Fans steht. „In einer neuen Videoreihe auf meinem YouTube-Kanal möchte ich gern eure und meine Tipps und Tricks sammeln, um wieder in Balance zu kommen oder gar nicht erst aus der Balance zu geraten“, so die Sängerin auf Instagram.

Weiter schreibt sie: „Im ersten Video erkläre ich euch die Idee noch einmal etwas genauer. Ich freue mich auf all eure Kommentare, in welchen Lebenssituationen es euch manchmal schwer fällt, die Balance zu finden/zu halten und werde mir daraus regelmäßig eine Thematik aussuchen, auf die ich in einem neuen Video näher eingehe.“ Das lassen sich die Fans nicht zweimal sagen.

Beatrice Egli: Fans feiern die Aktion

Nach dieser Ankündigung können die Fans des Schlagerstars nicht mehr an sich halten. In den Kommentaren lassen sie ihrer Freude freien Lauf:

„Hi Beatrice! Herzlichen Glückwunsch, das ist eine tolle Idee. Und du bist sehr elegant. Und ich liebe dein Lächeln.“

„Liebe Beatrice, super Idee, mach weiter so.“

„Tolle Idee. Ich würde mich freuen, wenn man in vielen Situationen Geduld, Ruhe und Gelassenheit/Leichtigkeit in den Vordergrund stellt, da ist vieles miteinander einfacher.“

„Das ist eine tolle Rubrik und ich freue mich schon sehr darauf, die Videos zu sehen.“

„Wow, vielen Dank, dass du diese so wichtige Thematik auffasst. Da habt ihr wieder einmal genau das Richtige getan.“

Wann das erste Video online kommt, ist nicht bekannt. Aktuell befindet sich die Sängerin noch in der Planung.