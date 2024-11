Beatrice Egli gibt Einblick hinter DSDS-Kulissen – „Herausfordernde Aufgabe“

Sie ist auf den großen Bühnen dieses Landes zu Hause: Beatrice Egli gehört in der Welt des deutschsprachigen Schlagers zu den ganz Großen. Aktuell gibt die Sängerin ihre Expertise in Sachen Musik in der TV-Show DSDS weiter, wo sie in der Jury sitzt.

Beatrice Egli hat dabei immer ein Lächeln auf den Lippen und ein warmes Wort für die Kandidaten übrig. Doch nun gibt sie einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen der DSDS-Dreharbeiten – und der hat es in sich.

Beatrice Egli plaudert aus dem Nähkästchen

Was von außen so einfach für den Zuschauer aussieht, ist in Wahrheit eine nervliche Zerreißprobe. Zumindest für Beatrice Egli, wie sie in einer Fragerunde auf Instagram erzählt: „Als Jurorin war ich glaube ich genauso nervös wie die Kandidaten. Ich wollte bei jedem voll da sein und mich konzentrieren. Das ist eine herausfordernde Aufgabe.“

Doch darauf habe sich die Schlagersängerin gerne eingelassen und am Ende sogar Spaß dabei gehabt. Ein besonderer Moment für sie waren dabei die Castings, sagt sie: „Die Dreharbeiten im Europapark waren grandios. Das war so ein Flashback in die Kindheit. Es war genial zu drehen, weil wir alle paar Tage eine neue Welt hatten, ohne dass wir um die Welt reisen mussten.“

Beatrice Egli bekommt Rückenwind

Bei ihren Fans scheint ihr Auftritt als DSDS-Jurorin bislang gut anzukommen. In den Kommentaren hagelt es Komplimente zahlreicher Nutzer:

„Du machst deinen Job bei DSDS so gut! Du zeigst einfach jedes Mal, was für ein unfassbar toller Mensch du bist.“

„Du machst das wirklich toll! Wir sind alle mega stolz auf dich.“

„Ich finde, du machst das echt toll als Jurorin. Ich finde es auch toll, dass du Fragen zu DSDS beantwortest.“

Der Startschuss von „DSDS“ fiel bereits am 18. September 2024 bei RTL. Die Castingshow meldet sich am Samstagabend (9. November) mit dem großen Finale zurück. Die Folgen sind allerdings vorab in der RTL+-Mediathek abrufbar.