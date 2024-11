Beatrice Egli zeigt sich mit Mega-Dekolleté am Strand – Fans flippen aus! „Sexy“

Obwohl ihr Job als Jurorin bei ,,Deutschland sucht den Superstar“ nach dem glorreichen DSDS-Finale und dem Sieg von Christian Jährig (30) jetzt erst einmal vorbei ist, bleibt Beatrice Egli (36) dennoch weiterhin im Gespräch. Durch ihre geposteten Fotos bei Instagram in Bikinis und Kleidern löst sie eine Welle an Reaktionen aus. Sie kann sich vor Komplimenten kaum retten. Diese zielen meistens auf ihre Figur und ihr Outfit ab.

So sticht ebenfalls ein aktueller Beitrag besonders ins Auge. Durch ihn versucht der Schlager-Star ein bisschen Sonnenschein in diese dunkele Herbst- und Winterzeit zu bringen. ,,Ist es bei euch heute auch düster & grau? Dann bringe ich euch hier ein paar bunte Sommer-Vibes für die Sonne im Herzen“, lauten ihre Zeilen bei einem Instagram Post vom 12. November 2024. Die Schweizerin präsentiert sich freudestrahlend in einem langen rosa Sommerkleid mit weitem Dekolleté. Im Hintergrund ist das himmlisch blaue Meer unter warmen Sonnenstrahlen zu sehen.

Beatrice Egli: Post entfacht Urlaubsgefühle hoch zehn

Ihre weiblichen und männlichen Fans sind von diesem Beitrag fasziniert. Es entfacht bei ihnen die Lust auf das Meer. So wird die Sehnsucht nach warmen Temperaturen und Urlaub geweckt. Darüber hinaus sind die Follower von ihrer Optik geflasht. Das zeigt sich an einer Vielzahl von Komplimenten.