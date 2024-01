Beatrice Egli: DIESER Song berührt die Herzen ihrer Fans – „So emotional“

Sie ist ein leuchtender Stern am Schlager-Himmel und die Bühnen des Landes sind ihr zu Hause. Seit ihrem Sieg der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2013 geht es für die sympathische Schweizerin karrieretechnisch steil bergauf.

Mit Hits wie „Mein Herz“, „Herzgesteuert“ und „Volles Risiko“ sang sie sich in die Herzen der Fans, mit ihrer positiven Ausstrahlung verzaubert sie Jung und Alt. Für gewöhnlich sorgen die Songs der 35-Jährigen für gute Laune, doch ein neues Lied ihres Albums „Balance“ lässt bei ihren Fans nun die ein oder andere Träne kullern.

Beatrice Egli lässt tief blicken

„Immer wenn es hell wird zwischen den Wolken, und es funkelt für einen Moment. Immer wenn es leicht wird, als wärt ihr hier, noch immer bei mir.“ Diese Zeilen singt Beatrice Egli in einem ihrer neuen Songs namens „Zwischen den Wolken“. Die emotionalen Worte widmet die Musikerin ihren verstorbenen Großeltern, zu denen sie ein liebevolles Verhältnis hatte. Ungewohnt privat erscheint der Songtext, der einen Einblick in die Gefühlswelt der erfolgreichen Musikerin gewährt.

In einem neuen Instagram-Post, den Beatrice Egli mit ihren 530.000 Followern teilt, sieht man die Musikerin auf einer mystisch beleuchteten Bühne stehen. In einen weißen gesteppten Mantel gekleidet, performt die Sängerin ihren wohl emotionalsten Song live. Auf dem zweiten Foto des Beitrags ist eine emotional tief gerührte Egli zu sehen, die ihre Hand vors Gesicht hält und in Richtung des Himmels blickt. Diesen zu Herzen gehenden Song live zu singen, scheint die Sängerin an ihre Grenzen zu bringen. Ihre Follower fragt Egli passend zum Instagram-Beitrag: „An wen denkt ihr bei diesem Song?“ Die Antworten der Fans auf diese emotionale Frage haben es in sich.

Beatrice Eglis Fans reagieren emotional

Beatrice Egli beweist mit „Zwischen den Wolken“ die heilende Kraft, die Musik auf ihre Hörer ausüben kann. Unter dem Instagram-Beitrag der Musikerin erzählen ihre Fans von ihren persönlichen Erfahrungen mit dem Verlust geliebter Menschen. Ein Follower berichtet beispielsweise von einem persönlichen Schicksalsschlag und schreibt:“ Ein sehr berührender Song. Ich denke bei diesem Song an meine zwei Opas, die beide leider sehr früh an Krebs gestorben sind“ und ein weiterer Fan teilt: „Ich denke an meinen Papa, den ich sehr vermisse, wenn ich dieses sehr schöne und emotionale Lied höre!“ Die Fans der Sängerin scheinen in der Musik von Beatrice Egli Trost zu finden.

Die Eheringe ihrer Großeltern trägt Beatrice Egli immer bei sich. In den Zeilen ihres Song hat die Musikerin ihre Liebe zu den verstorbenen Familienmitgliedern nun auch in Schriftform festgehalten.