Beatrice Egli sorgt mit heißem Dekolleté für Schnappatmung – jetzt ist es offiziell

Wow, das ist mal ein Bild! Schlagerstar Beatrice Egli lässt zurzeit offenbar nichts anbrennen und setzt beim Thema Sex sells noch einen drauf.

So lässt die gebürtige Schweizerin aktuell tief blicken und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr neuestes Foto, das die 36-Jährige nun auf Instagram veröffentlicht, kommt allerdings nicht von ungefähr.

Beatrice Egli: Heißes Dekolleté – es ist offiziell

Mit verschmitzem Lächeln und heißem Augenaufschlag blickt Beatrice Egli in die Kamera, ein Arm ist dabei nach oben gestreckt. Doch für den einen oder anderen Fan dürfte der Blick sofort etwas tiefer wandern – auf ihr Dekolleté! Das Bild hat einen erfreulichen Hintergrund. Denn die einstige DSDS-Gewinnerin ziert so das Cover ihres brandneuen Albums.

Stolz schreibt sie auf Instagram: „Da ist es – mein neues Album „Alles in Balance – laut & live“ ist da! Ich freue mich so sehr, all diese wunderschönen Live-Momente für euch und mit euch verewigt zu haben. Denn das ist es, was ich einfach immer immer wieder tun würde.“

Seit dem 11. Oktober ist das neue Live-Album auf dem Markt. Für die Schlagersängerin ein schönes Gefühl:



„Happy Release-Day und ein riesiges Dankeschön an mein grandioses Team, das dafür verantwortlich ist, dass wir dieses Album nun in den Händen halten können“, schreibt Beatrice Egli weiter.

In den Kommentaren häufen sich Lobpreisungen, die sich nicht nur auf die Musik, sondern auch auf ihr heißes Cover beziehen. So schreiben einige Fans:

„Wow Beatrice wie schön kann man bitte sein ?!!?!“

„Du bist der beste Sängerin. Und die schönste Frau….“

„Wow, wundervolle Fotos“

„DIESES BILD BEATRICE AHHHH“

„Was für eine mega mega Frau top!“

„Du bist eine atemberaubend wunderschöne Traumfrau“

Wer Beatrice Egli in diesem Jahr noch einmal live erleben will, der kann das am 15. November in Österreich. Da tritt die Sängerin bei der „Eröffnung Lumagica Reutte und Reutte on Ice“ auf – einer Winterveranstaltung in der Naturparkregion Reutte.