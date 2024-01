„Bauer sucht Frau“-Star verliebt sich im Netz – dann folgt das böse Erwachen

Treue Fans der Datingshow „Bauer sucht Frau“ werden ihn noch kennen: Schäfer Heinrich suchte in der vierten Staffel im Jahr 2008 im TV nach der ganz großen Liebe. Vergeblich. Bis heute ist der 57-Jährige Single. In der Zwischenzeit lernte der Landwirt allerdings eine Frau kennen, mit der er zwei Jahre lang Kontakt über WhatsApp pflegte. Doch aus der vermeintlichen Liebe wurde irgendwann ein Horrortrip für den RTL-Star.

„Bauer sucht Frau“-Star Schäfer Heinrich hatte Verehrerin

Seit 2021 stand der „Bauer sucht Frau“-Star mit seiner Anwärterin über den Messenger in Kontakt. Die 20-jährige Linda wohnt nach eigenen Angaben zwar in Nigeria, doch die Entfernung war für sie augenscheinlich kein Hindernis. Mit Liebesgeständnissen, großen Versprechen und freizügigen Bildern brachte sie Schäfer Heinrich dazu, sich zu verlieben. Doch es soll alles anders kommen.

Als es um das erste Treffen ging, wurde der RTL-Star stutzig. Seine Liebste wollte 3.000 Euro von ihm haben, um so den Flug von Nigeria nach Deutschland bezahlen zu können. Gegenüber „Bild“ erklärt Schäfer Heinrich: „Linda glaubte wohl, dass ich ein reicher Mann bin. Aber ich komme mit meinem Hof und meinen Auftritten gerade so über die Runden. Ich habe ihr nie Geld überwiesen, aber hätte ich das Geld gehabt, dann wäre ich schwach geworden, hätte ihr jede Summe geschickt.“ Eine Onlinerecherche sollte dann für Klarheit sorgen.

„Bauer sucht Frau“-Star deckt Betrugsmache auf

Kurzerhand sucht Schäfer Heinrich im Netz nach der WhatsApp-Nummer von Linda. Es folgt der Schock: Bei Nigeria-Vorwahl +234 handelt es sich um eine Betrugsmasche! „Ich bin geschockt und traurig, dass meine Linda gar nicht existiert. Das tut weh. Ich hatte auf eine gemeinsame Zukunft gehofft“, sagt der „Bauer sucht Frau“-Star.

Immerhin eine gute Sache gibt es am Ende, wie er betont: „Aber andererseits bin ich froh, dass ich ihr nichts überwiesen habe. Ich hätte weder sie noch mein Geld je wiedergesehen.“ Die Suche nach der großen Liebe geht für den 57-Jährigen also weiter. Bleibt zu hoffen, dass er weiterhin so vorsichtig ist.