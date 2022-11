„Bauer sucht Frau“: RTL-Landwirt hat bittere Nachricht – „Gewaltig was schiefgelaufen“

Damit hat „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin Carola wohl nicht gerechnet. Sie hofft, endlich ihren Traummann zu finden und Biobauer Martin besser kennenzulernen. Dafür will sie extra auf seinen Hof ziehen. Eigentlich.

Denn es gibt ein Problem: Carola wird höchstpersönlich von dem „Bauer sucht Frau“-Landwirt ausquartiert. Schießt der 56-Jährige seine Auserwählte etwa schon wieder ab?

„Bauer sucht Frau“: RTL-Landwirt mit ernsten Worten – „Gewaltig was schiefgelaufen“

Die RTL-Zuschauer staunten am Dienstag (1. November) sicher nicht schlecht, als Biobauer Martin in der neuen Kuppelshow-Folge mit schlechten Neuigkeiten bei Carola um die Ecke kam. Was war nur los?

Martins Hof im Allgäu fungiert gleichzeitig als Hotel, doch bei der Unterbringung für Carola gibt es Probleme. „Da ist gewaltig was schiefgelaufen“, erzählt Martin seiner Hofdame Carola. „Das Zimmer von Carola habe ich reservieren lassen und mein Pächter hat es kurz vor der Anreise einfach weitervermietet.“ Schnell muss ein Backup-Plan her. Und den hat Martin dann auch. Carola darf bei seinem Freund übernachten. „Dass Carola nicht bei mir in der Nähe ist, ist blöd“, findet der „Bauer sucht Frau“-Kandidat.

Und Carola? Auch sie ist enttäuscht über die plötzliche Wendung in der Kuppelshow-Kennenlernphase. Immerhin: Das Alternativzimmer kann sich sehen lassen. Und das Bett offenbar auch. Das testet Carola nämlich sofort. Und wer weiß, vielleicht tut den beiden „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin ein bisschen Abstand am Ende auch ganz gut…

