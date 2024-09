„Bauer sucht Frau“ stellt neue Kandidaten vor – Fan bewirbt sich direkt

Seit Jahren ist „Bauer sucht Frau“ eine der beliebtesten Kuppel-Shows in der TV-Landschaft und überzeugt nicht nur mit Inka Bause als Moderatorin. Denn im Rampenlicht stehen natürlich die Landwirte, die auf der Suche nach der großen Liebe sind. Die 20. Staffel kehrt schon in wenigen Tagen mit geballter Ladung auf die Bildschirme zurück – dieses Jahr können sich Zuschauer auf so viele Bäuerinnen und Bauer freuen wie noch nie!

Auf Instagram kündigt das Format jetzt die neuen Folgen an und stellt bereits die ersten Kandidaten vor. In der Kommentarspalte lässt die Reaktion der Fans nicht lange auf sich warten!

„Bauer sucht Frau“-Fans werden deutlich

Am 30. September lädt „Bauer sucht Frau“ endlich wieder zum traditionellen Scheunenfest ein. Zur Jubiläumsstaffel der RTL-Kuppelshow gehen Männer und Frauen erneut ins Rennen und lernen dabei hoffentlich den Partner oder die Partnerin fürs Leben kennen. Fans äußern zu den Landwirten bereits eine klare Meinung. „Wenn nächstes Jahr auch wieder so sympathische Männer dabei sind, bewerbe ich mich sehr gern“, schwärmt ein Instagram-User von der Auswahl der Kandidaten.

Auch Ex-Teilnehmerin und Influencerin Antonia Hemmer kommentiert mit Herzchen-Emojis unter dem Post.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Bauer sucht Frau“ steht in den Startlöchern!

Einen anderen Zuschauer interessiert vor allem eins: „Die Bauern werden auch immer jünger“, stellt er unter dem Post fest. In der Tat mischen sich in der Jubiläumsstaffel einige jüngere Bauern unter die Kandidaten. Von Anfang 20 bis Ende 30 bietet der Sender dennoch eine breite Altersklasse.

+++„Bauer sucht Frau“: Liebesglück hinter den Kulissen? DAMIT hat keiner gerechnet+++

Sind die ersten verliebten Blicke erst einmal ausgetauscht, dürfen sich ausgewählte Singles bei den Landwirten auf die Hofwoche freuen – bei einigen führte die Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ sogar zum ganz großen Liebesglück!

Die RTL-Show mit Inka Bause hat mittlerweile echten Kult-Status im TV erreicht. Nicht nur gibt es inzwischen über 200 Episoden, auch der internationale Ableger „Bauer sucht Frau International“ hat sich etabliert. Dieses Jahr werden 13 neue Episoden die Zuschauer begeistern.