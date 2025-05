„Bauer sucht Frau“: Iris Abels schmerzhafter Abschied – „Zehn wundervolle Jahre“

Wer einmal ein geliebtes Haustier verloren hat, der weiß: Der Schmerz ist mindestens genauso groß wie bei einem geliebten Menschen. Verständlich, verbringt man doch im Idealfall mehrere Jahre mit dem treuen Begleiter, geht gemeinsam durch dick und dünn. Man erlebt Höhen und Tiefen, gibt sich stets Halt. Es muss ein Schmerz sein, den auch „Bauer sucht Frau“-Legende Iris Abel nun spürt.

Auf Instagram schreibt die „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin von 2011 über den Verlust ihrer Hündin Lanka. Iris Abel: „Deine Pfotenabdrücke auf dem Boden verblassen mit der Zeit, doch die Spuren, die Du Lanka, in unseren Herzen hinterlassen hast, bleiben für immer.“

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Iris Abel trauert um Hündin Lanka

Und weiter: „Eine goldene Seele hat ihre Flügel bekommen und ist nun ein Engel. Mein Mädchen, ich möchte Dir danken für zehn gemeinsame, wundervolle Jahre. Mit Deinen süßen Knopfaugen, Deinem kleinen verschmitzten Lächeln und Deiner ruhigen, einzigartigen Art, hast Du sofort jedes Herz erobert.“

++ RTL lässt die Bombe platzen – neue Staffel „Bauer sucht Frau International“ steht in den Startlöchern ++

Vor zehn Jahren hatten Iris und Uwe die Hündin aus dem Tierschutz adoptiert. Ein Moment, an den sich Iris noch immer gut erinnert. „Auf der Fahrt nach Hause sagte ich Dir, dass Du nun in Sicherheit bist und habe Dir versprochen, Dich für immer zu beschützen und für Dich da zu sein. Anfangs warst Du noch sehr schüchtern, mochtest keine Männer, keine hektischen Bewegungen und man durfte auch keinen Besen in der Hand halten. All das machte Dir Angst. Aber nach und nach verschwand die Traurigkeit aus Deinen wundervollen Augen, um Deinen Mund legte sich ein kleines Lächeln und wir wurden eine Familie. Unvergessen ist Deine einzigartige Art und die vielen kleinen, besonderen Momente mit Dir.“

Selbst ein Schlaganfall vor drei Jahren konnte die kleine Hündin nicht erschüttern. Am Montag (19. Mai 2025) jedoch verstarb Lanka. „Du bist friedlich neben mir eingeschlafen“, schreibt Iris. Ein trauriger, aber doch irgendwie inniger Moment zum Abschied.