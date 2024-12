Inka Bause: Nach „Bauer sucht Frau – International“ herrscht Gewissheit

Seit Jahren ist „Bauer sucht Frau“ ein Garant für romantische Geschichten im TV. Dass das RTL-Format Erfolg hat, beweisen zahlreiche Landwirte und Landwirtinnen, die vor laufender Kamera ihre große Liebe fanden. Doch warum die Suche auf Deutschland beschränken? Bereits seit sechs Staffeln wagt Moderatorin Inka Bause den Sprung über die Landesgrenzen hinaus und bringt in „Bauer sucht Frau International“ Singles aus aller Welt zusammen.

Am Montagabend (30. Dezember) nahm Bause die Zuschauer mit auf eine emotionale Reise: Sie blickte auf die schönsten Momente der internationalen Kuppelshow zurück. Doch kam das TV-Publikum bei diesem nostalgischen Rückblick auf seine Kosten?

Nach „Bauer sucht Frau“ wird es deutlich

Nach der TV-Ausstrahlung von „Bauer sucht Frau – International“ steht fest: Auch die schönsten Momente der bisherigen Staffel interessierten die Zuschauer noch. Insgesamt schalteten 1,57 Millionen Zuschauer ein. Damit wurde ein Marktanteil von 6,7 Prozent erreicht, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet.

Bei den Jüngeren – der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen – sahen noch 0,34 Millionen Menschen zu. Ein Marktanteil von 6,8 Prozent wurde erzielt. Obwohl die Zuschauer Interesse zeigten, erzielten andere Formate auf dem Sender deutlich höhere Einschaltquoten.

„Bauer sucht Frau“ muss einstecken

Besser schnitten die Nachrichten auf RTL ab. Kurz vor 19 Uhr erzielte die Berichterstattung insgesamt 2,89 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 15,5 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen beliefen sich die Zuschauer-Zahlen noch auf 0,42 Millionen und einen Marktanteil von 14,4 Prozent.

Noch besser lief es bei den Jüngeren für „Gute Zeiten, schlechte Zeiten.“ Die Daily-Soap lockte dort 0,47 Millionen Zuschauer an und erzielte einen Marktanteil von 12,0 Prozent.

Übrigens: Die Vorbereitungen für die siebte Staffel von „Bauer sucht Frau – International“ laufen bereits auf Hochtouren. Die neuen Folgen starten am Mittwoch, dem 16. April 2025, um 20:15 Uhr. Wöchentlich erscheint dann eine neue Folge. Am 3. November hat Inka Bause bereits die neuen Singles bei RTL vorgestellt – Interessierte sollten also schnell sein!