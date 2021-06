„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause packt aus – „Ich kann mich total aufregen“

Das hätte man jetzt nicht gedacht! Inka Bause kann offenbar auch ganz anders, als bei „Bauer sucht Frau“ den lieben und netten Amor zu spielen. Die RTL-Moderatorin gibt jetzt in einem Interview mit dem Sender zu, dass sie einen großen Makel hat.

Nicht jeder sollte sich wohl mit dem „Bauer sucht Frau“ Star anlegen.

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause verrät Geheimnis – das hätte niemand erwartet

Bei RTL „Exclusiv“ verrät Inka Bause im Rahmen des Frage-Antwort-Spiels „Ein Promi ein Joker“ Dinge über sich, die manch ein eingefleischter Fan wohl noch nicht über sie wusste.

----------------------------------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

----------------------------------------

So wird ihr unter anderem die Frage gestellt, was Single-Frau Inka bei Männern gar nicht haben kann. „Wo soll ich denn da anfangen? Es hat ja alles einen Grund. Körperpflege sollte schon stattfinden. Es geht alles und nichts. Es gibt Dinge, die stören mich überhaupt nicht, wo andere sagen igitt, und andere Dinge stören mich total, da sagen andere häh, das kann doch nicht dein Ernst sein.“

Inka Bause moderiert "Bauer sucht Frau" seit Jahren (Archivbild). Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Als es dann darum geht, ob sich die 52-Jährige womöglich schon mal in einen „Bauer sucht Frau“-Kandidaten verguckt hat, scherzt sie: „Von den Bauern? Nee komischerweise noch nicht, ich rechne aber jeden Tag damit.“

Eine Sache jedoch ist besonders überraschend.

----------------------------

----------------------------

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause: „Ich kann mich total aufregen“

Als Inka Bause gefragt wird, worüber sie sich zuletzt richtig geärgert hat, verrät sie RTL ein Geheimnis:

„Ich ärgere mich jeden Tag, ich kann mich total aufregen, ganz schlimm. Ich kriege Blutdruck und alles. Ich bin eine total aufregende Maus, nicht cholerisch, aber ich kann mich sehr aufregen.“

Oha! Da sollten die neuen Landwirte bei „Bauer sucht Frau“ wohl besser aufpassen.

Erst kürzlich hat RTL die Bombe zur neuen Staffel platzen lassen und etwas bekannt gegeben, das es seit acht Jahren nicht mehr in der Kuppelshow gab. Was das ist und was Inka Bause dazu zu sagen hatte, erfährst du hier >>> (jhe)