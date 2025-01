„Bauer sucht Frau“-Kandidatin macht Nackt-Shooting: „Ich liebe meine Brüste“

Das RTL-Format „Bauer sucht Frau“ ist wahrscheinlich jedem ein Begriff. Moderatorin Inka Bause spielt die Rolle des Amor und sucht für die Landwirte nach der großen Liebe. In den bisherigen 20 Staffeln kam es so bereits zu einigen „Perfect Matches“ – auch Nachwuchs war keine Seltenheit.

Ob Narumol und Josef oder Antonia Hemmer und Bauer Patrick: Viele Kandidaten haben sich auch nach der Show einen Namen in der TV-Branche und den sozialen Medien gemacht. Auch Pferdewirtin Carolin Groß erfreut sich großer medialer Beliebtheit – rund 28.000 Menschen folgen ihr auf Instagram. Nun überrascht sie diese mit einer großen Neuigkeit!

„Bauer sucht Frau“-Star schockiert die Zuschauer

Am 16. Januar flimmerte „Bauer sucht Frau“ mit einer Sonderausgabe zum 20-Jährigen Jubiläum der Show über die TV-Bildschirme bei RTL. Liebe, Herzschmerz und herzergreifende Geschichten – all‘ das ist Teil der Kult-Show. Bei dem emotionalen Wiedersehen mit den beliebtesten Bauern der vergangenen Jahre ließ man an diesem Abend noch einmal alles Revue passieren.

Vor zwei Jahren suchte auch Carolin Groß nach ihrem Liebesglück. Obwohl sie die TV-Show ohne einen Mann verließ, fallen den Zuschauern bei ihrem Auftritt in der Jubiläumsausgabe regelrecht die Kinnladen runter. Der Grund: Sie hat sich für den Jungbauernkalender ablichten lassen – dabei ließ sie sämtliche Hüllen fallen!

„Bauer sucht Frau“-Star steht zu sich und seinem Körper

Ihre Fans sind hellauf begeistert. In den sozialen Medien teilt sie zuletzt einige Einblicke und Resultate des Shootings. Ob in Dessous oder nur leicht bekleidet posierend neben einem Pferd – Carolin strahlt vor Selbstbewusstsein und fühlt sich pudelwohl in ihrem Körper. Das entgeht auch ihren Fans nicht: „Sie ist echt eine wunderschöne Frau“ oder schlichtweg „Wow“ lauten nur ein paar der Kommentare.

Aber nicht nur ihre Fans sind hin und weg. Auch die „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit selber ist hellauf begeistert! „Nacktheit ist für mich etwas ganz Natürliches“, erklärt sie im Interview mit „Bild“. „Das Shooting war daher keine große Überwindung, sondern eher eine spannende Erfahrung mit coolen Leuten.“ Und wer jetzt denkt, dass Eltern es sicherlich nicht gutheißen, wenn ihr Kind sich in der Öffentlichkeit so freizügig präsentiert, der hat die Rechnung ohne Carolins Eltern gemacht!

Sie haben ihre Tochter bei diesem Projekt bedingungslos unterstützt. Im Interview mit Inka verdeutlicht Carolin anschließend noch einmal ihre Botschaft: Es gehe ihr darum „dass man sich auch mit ein paar Kilos mehr wohlfühlen kann.“ Zusätzlich betont der „Bauer sucht Frau“-Star zudem die Liebe zu sich und seinem Körper: „Ich liebe […] meine Brüste, da ich sie als sehr ästhetisch empfinde und meine Nippel-Piercings einfach geil finde.“