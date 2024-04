„Bauer sucht Frau“-Stars lassen die Babybombe platzen: „Happy und glücklich“

Es ist die Geschichte, die das Herz jedes „Bauer sucht Frau“-Fans höherschlagen lässt: Bauer André und seine Julia, die sich in der beliebten RTL-Kuppelshow fanden, schreiben das nächste Kapitel ihrer Liebesgeschichte. Der Milchbauer und seine Auserwählte erwarten ein Baby!

„Bauer sucht Frau“-Paar verkündet: „Wir freuen uns auf dich“

Die beiden sind kaum zu bremsen. Nach einer romantischen Hofwoche und einem zauberhaften Weihnachtsantrag, bei dem André vor seiner Julia auf die Knie ging, steht nun der nächste große Schritt an – die beiden werden Eltern! Auf Instagram teilt das Paar die frohe Botschaft, indem es einen entzückenden Baby-Body präsentiert. André richtet liebevolle Worte an den kommenden Neuankömmling: „Unser größter Wunsch geht in Erfüllung. Wir freuen uns auf dich!“

Dass es zwischen diesen beiden so schnell ernst wurde, überrascht treue Fans der Show nicht. Schon während der Hofwoche bei „Bauer sucht Frau“ funkte es gewaltig zwischen dem Landwirt und seiner Julia. Die 29-Jährige war überglücklich: „Ich war jeden Tag einfach super happy und glücklich“, verriet sie und nannte die Zeit mit André die schönste ihres Lebens. André, der charismatische Milchbauer, erwiderte die Gefühle und gestand seiner Julia seine Liebe.

Nach der Show zog Julia zu André auf den Hof. Die beiden meisterten nicht nur das Landleben, sondern auch den Alltag gemeinsam. Und als ob das Zusammenleben nicht schon Beweis genug für ihre tiefe Verbundenheit wäre, machte André seiner Liebsten an Weihnachten einen Heiratsantrag. Julia konnte ihr Glück kaum fassen und sagte sofort Ja, wie ein Instagram-Clip des Paares zeigt. „Ja, ich will deine Frau werden“, antwortete sie auf Andrés Frage. Jetzt steht für André und Julia das nächste Abenteuer an – das Elternsein. Die Vorfreude ist riesig, und die beiden können es kaum erwarten, ihr kleines Wunder in den Armen zu halten.