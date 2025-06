Mutter kauft mit Tochter bei Aldi ein – und verliert tausende Euro

Ein Einkauf bei Aldi sollte eigentlich ganz alltäglich und entspannt ablaufen. Doch für eine Mutter-Tochter-Konstellation in Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) wurde er zum Alptraum. Die beiden Frauen wurden Opfer von Dieben, die in einem Aldi-Markt zuschlugen und großen Schaden anrichteten.

Jetzt ermittelt die Polizei und sucht nach Hinweisen, um den dreisten Täter zu stellen. Was genau passiert ist und wie vorgegangen wurde, erfährst du in diesem Artikel.

Aldi-Einkauf endet mit üblem Diebstahl

Am Donnerstagmorgen, dem 3. April, haben Unbekannte im Aldi-Markt an der Dessauer Allee eine Geldbörse gestohlen. Betroffen waren eine 66 Jahre alte Frau und ihre 95-jährige Mutter. Besonders ärgerlich: Neben Bargeld befand sich auch die EC-Karte der älteren Dame in der Tasche.

Die Täter nutzten die gestohlene Karte offenbar schnell aus. Nach Polizeiangaben hob ein Mann um 9.40 Uhr in der Wittener Straße im Ortsteil Wolfen eine hohe Summe Bargeld ab. Es handelt sich um mehrere tausend Euro. Das Geld dürfte nur schwer zurückzubekommen sein.

Polizei sucht Täter nach Aldi-Diebstahl

Beim Abheben des Geldes filmte die Überwachungskamera den Mann. Die Polizei Bitterfeld-Wolfen versucht nun, ihn zu identifizieren. Die Suche konzentriert sich unter anderem darauf, Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten, um die Spur des Diebes aufzunehmen.

Wer den Mann erkennt oder weiß, wo er sich aufhält, sollte sich schnell melden. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 03493/3010 um Unterstützung. Zeugenhinweise könnten entscheidend sein, um das Gestohlene zurückzubringen und den Fall aufzuklären. Fotos gibt es unter anderem >>hier.

