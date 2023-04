„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer wieder verliebt? Ihr Neuer soll 19 Jahre älter sein als sie

Bei „Bauer sucht Frau“ verliebt sich Antonia Hemmer im Jahr 2020 in den Landwirt Patrick Romer. Mit ihm nimmt sie nicht nur an der „#CoupleChallenge“ von RTL+ teil, sondern wagt sich sogar ins „Sommerhaus der Stars“. Wie bei so vielen Paaren zerbricht die Beziehung jedoch kurz nach der Show. Im November 2022 geben das Model und der Viehzüchter ihre Trennung bekannt (Mehr dazu hier).

Das Liebes-Aus bedeutet aber nicht, dass die „Bauer sucht Frau“-Schönheit nicht mehr im TV stattfindet. Ganz im Gegenteil: Als frisch getrennte Single-Dame ist Antonia Hemmer ab dem 12. April in der neuen „Kampf der Realitystars“-Staffel zu sehen. Dort soll sich die Blondine Gerüchten zufolge direkt neu verliebt haben.

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer macht Urlaub mit Paul Janke

Seit einigen Tagen wird bereits gemunkelt, dass sich Antonia Hemmer und ihr „Kampf der Realitystars“-Mitstreiter Paul Janke ineinander verknallt haben sollen. Ende März reisen die Zwei sogar gemeinsam nach Bali, wie Antonia in ihrer Instagram-Story verrät. Eine gemeinsame Aufnahme aus dem Flugzeug liefert den Beweis.

Am Ostersonntag teilt die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin dann ein Video, das sie ganz vertraut mit dem Ex-„Bachelor“ zeigt. Im weißen Kleidchen tanzt Antonia mit Paul über einen Holzsteg, im nächsten Moment sitzen die beiden zusammen auf dem Boden und genießen den malerischen Ausblick. Die Zwei wirken überglücklich, geradezu verliebt.

Fans sind entzückt von Antonia und Paul – „Seid bestimmt schon ein Paar“

Zu dem Clip schreibt Antonia Hemmer: „Mit Menschen, die einen großen Vogel haben, kann man an ungewöhnliche Orte fliegen.“ Ein verstecktes Liebesbekenntnis? Die Gerüchteküche brodelt! In den Kommentaren schwärmen die Fans der „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit bereits vom vermeintlich neuen Traumpaar:

„Irgendwie wärt ihr echt ein süßes Pärchen.“

„Ihr seid wirklich ein super schönes Couple.“

„Ihr seid perfekt zusammen.“

„Ihr wärt ein sehr schönes Paar.“

„Ihr seid so süß zusammen, ihr seid bestimmt schon ein Paar.“

Doch es hagelt auch Kritik für die beiden. „Paul ist viel zu alt für Antonia“, meint eine Frau. Eine andere spottet sogar: „Vater und Tochter.“ Damit spielt sie auf den Altersunterschied von 19 Jahren an, der die Ex-„Bauer sucht Frau“-Kandidatin und den früheren Rosenkavalier voneinander trennen.

Bisher sind die Gerüchte um eine Beziehung weder von Antonia Hemmer noch Paul Janke bestätigt worden. Ein Blick auf den Instagram-Kanal von RTL2-Star Danny Liedtke zeigt zudem, dass sie als achtköpfige Gruppe nach Bali gereist sind. Es handelt sich also nicht um einen reinen Pärchenurlaub.