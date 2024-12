„Bauer sucht Frau“: Nach TV-Ausstrahlung erreicht RTL die Nachricht

Zum Ende der Jubiläumsstaffel von „Bauer sucht Frau“ erwartet die Fans eine ganz besondere Sendung. Inka Bause empfängt am Montagabend (23. Dezember) ehemalige Kandidaten in ihrer Scheune und spricht mit ihnen über die Zeit nach der Datingshow.

Mit dabei sind unter anderem Schäfer Heinrich, Iris und Uwe Abel und auch Anna und Gerald Heiser. Doch konnte man die Zuschauer mit dem großen „Bauer sucht Frau“-Wiedersehen überzeugen? Kurz nach der Ausstrahlung herrscht Klarheit.

„Bauer sucht Frau“-Finale sorgt für Überraschung

Die diesjährige 20. Staffel der kultigen Kuppelshow dürfte in Sachen Quote für Zufriedenheit bei RTL gesorgt haben. Und auch das Wiedersehen kurz vor Weihnachten brachte eine nette Bescherung mit sich. Insgesamt 2,55 Millionen Menschen sahen zur besten Sendezeit zu, wie das Branchenmagazin DWDL berichtet.

Damit konnte sich der Sender einen respektablen Markanteil von 10,1 Prozent sichern und spielte damit in der oberen Liga in der Primetime mit. Nur die öffentlich-rechtlichen Sender waren an diesem Abend stärker als „Bauer sucht Frau“.

Platz drei für „Bauer sucht Frau“

Die Goldmedaille in Sachen Quote ging am Tag vor Heiligabend an das ZDF und der Serie „Nord Nord Mord“. Dort sahen sage und schreibe sieben Millionen Menschen in der Primetime zu. Dahinter reiht sich dann die ARD ein, die am Montagabend auf eine Doku über Sänger Udo Jürgens setzte. Damit konnte man 2,97 Millionen Zuschauer überzeugen.

Das war es nun erst einmal mit der beliebten RTL-Kuppelshow. Nach dem Finale gibt es bei den Fans jedoch keinen Grund den Kopf hängenzulassen. Alle Staffeln von „Bauer sucht Frau“ gibt es in der Mediathek bei RTL+ im Stream.