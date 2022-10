„Bauer sucht Frau“-Kandidatin erlebt persönlichen Albtraum – „Es war mir sehr peinlich“

Es wird geflirtet was das Zeug hält in der Hofwoche von „Bauer sucht Frau“ 2022. Eine, die ganz verliebt in ihren Landwirt ist, ist Single-Dame Patricia. Die RTL-Kandidatin fühlt sich bei Bauer Jörg aus Hessen pudelwohl. Der erwidert auch ihre Liebe, ein Küsschen zwischendurch ist bei den beiden mittlerweile an der Tagesordnung.

Bei einem Thema sind die Schmetterlinge bei Patricia allerdings ganz schnell verflogen. Die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin hat panische Angst vor einer alleinigen Traktorfahrt. Bislang konnte sie sich trotz mehrfacher Nachfrage von Landwirt Jörg darum drücken. Doch in Folge 6 will sie sich jetzt endlich der neuen Herausforderung stellen. Sie ahnt allerdings nicht, dass die Fahrt zu ihrem persönlichen Albtraum werden soll.

„Bauer sucht Frau“: Jörg stellt Patricia vor Herausforderung

Dass Jörg sie gerne mal alleine am Steuer sehen würde, weiß Patricia längst. Immerhin hatte der Landwirt bereits mehrfach nachgefragt, ob sie nicht selbst einmal lenken könnte. Schon der Gedanke daran, mit dem großen Gefährt aus der Halle auf den Hof zu rollen, sorgte für weiche Knie bei Patricia.

Auf einer großen Wiese, weit weg von potenziellen Gefahrenquellen, startet Jörg einen neuen Versuch. „Du kannst das“, sagt er zuversichtlich und signalisiert ihr deutlich, sie nicht dabei alleine zu lassen.

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin ist mit den Nerven am Ende

Doch alles gute Zureden hilft nichts, Patricia ist am Ende mit ihren Emotionen. Sie kämpft mit den Tränen. „Da habe ich so eine Panik bekommen, ich habe geweint. Es war mir sehr peinlich, weil ich gemerkt habe, dass ich ihn enttäusche“. Weil sie das aber auf keinen Fall will, überwindet sie sich schließlich doch.

Jörg versichert ihr auf Nachfrage, dass die Bedienung eigentlich ganz überschaubar ist, also willigt Patricia ein und die beiden tauschen die Plätze. „Warum fährt der, obwohl ich noch auf der Bremse stehe?“, sagt Patricia ganz aufgebracht, als sich das Gefährt in Bewegung setzt.

Jörg kann seine Liebste zum Glück beruhigen, indem er ihr vom Standgas erzählt. Nach einer kurzen Eingewöhnung zieht Patricia schließlich ihre Runden auf dem Feld und überwindet damit ihre Angst.

„Bauer sucht Frau“ kommt immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL und ist online in der Mediathek bei RTL+ (ehemals TV Now) abrufbar.