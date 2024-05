TV-Skandal bei „Bauer sucht Frau“: Bauer Andreas ist bereits verheiratet!

Ein echter Paukenschlag bei „Bauer sucht Frau International„!

Kakaobauer Andreas, der in der beliebten TV-Show scheinbar auf der Suche nach der großen Liebe war, hat jetzt zugegeben: Alles nur gespielt! Auf Instagram ließ er die Bombe platzen und verriet, dass er keineswegs auf Partnersuche ist – ganz im Gegenteil, er ist sogar verheiratet.

„Bauer sucht Frau International“: Andreas lässt die Bombe platzen

Die Wahrheit kam ans Licht, nachdem Elke, eine der Hofdamen, Andreas in der letzten Episode verlassen hatte, weil er sich zwischen ihr und Petra nicht entscheiden konnte. Unter einem Instagram-Beitrag der Sendung gestand Andreas: „Beiden, Petra als auch Elke war klar, dass ich keine Frau suche. Das war am ersten Abend klar und beide waren einverstanden, die Geschichte mitzuspielen.“ Er behauptet weiter, dass Elke vom Produktionsteam unter Druck gesetzt worden sei, was letztlich zu ihrem Ausstieg führte.

Die Bombe platzte jedoch richtig, als Andreas auf seinem eigenen Instagram-Profil ein Video teilte, in dem nicht nur er, sondern auch mehrere Frauen zu sehen sind – eine davon ist seine Ehefrau! „Für alle, die sich Sorgen machen… Mir geht es gut. Ich bin nicht alleine. Es gibt viele wunderbare Frauen in meinem Leben und mit einer bin ich sogar verheiratet“, erklärte er in dem Post. Andreas behauptet, sein eigentliches Ziel sei es gewesen, in der Sendung auf soziale Projekte aufmerksam zu machen.

Er erzählt, dass er mit seinen Hofdamen eine Gruppe von Familien besucht habe, die eine Zeremonie für sie vorbereitet hatten – ein Moment, der jedoch nie ausgestrahlt wurde. „Leider schien dies, genauso wie die Schule, nicht ins Drehkonzept zu passen“, bedauert Andreas. Sein Resümee: „Aber wie mein Sohn sagte: ‚Papa, bist du naiv? Denen geht es nicht um deine Projekte, sondern um Einschaltquoten.‘ Ja, am Ende ist man schlauer…“

Peters Anschuldigungen lassen die Fans mit vielen Fragen zurück. Bleibt abzuwarten, wie RTL auf diese Vorwürfe reagieren wird.