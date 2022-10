„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer deutlich: „Ich will keine Bäuerin sein“

Mit ihrer Teilnahme beim „Sommerhaus der Stars“ 2022 sorgten die „Bauer sucht Frau“-Kandidaten Antonia Hemmer und Patrick Romer für Schlagzeilen. Als sie sich 2020 vor laufender Kamera kennen und lieben lernten, war die Begeisterung für das junge Glück noch groß. Zwei Jahre später wirkte es zumindest im RTL-Haus so, als sei die rosarote Brille bereits seit Längerem ab.

Ihre Streitigkeiten und vor allem das Verhalten des ehemaligen „Bauer sucht Frau“-Junggesellen Patrick Romer sorgte bei den Fans der Show für Gesprächsstoff. Immer wieder Thema der beiden: Antonia Hemmers Rolle als angehende Bäuerin und Patricks mangelndes Interesse am Zusammenziehen. Daraufhin meldete sich die Influencerin jetzt mit einem Instagram-Beitrag und einer klaren Botschaft zu Wort.

„Bauer sucht Frau“: Antonia Hemmer überrascht

Im „Sommerhaus der Stars“ lernten die Zuschauer einiges über das Paar kennen. Zum Beispiel, dass Patrick nicht an die bäuerlichen Qualitäten seiner Freundin glaubt. „Dir gefällt es, so ein bisschen streicheln und so, aber dass du da mal sagst ‚Komm, lass mich jetzt mal Traktor fahren oder sonst was, das bist nicht du“, erzählte der Landwirt.

Er müsse seine Freundin regelrecht dazu zwingen, um sich auf seinen Beruf einzulassen und selbst Neues auszuprobieren. Auf Instagram befeuert sie jetzt selbst diese Aussage, indem sie zu einem Foto schreibt: „Ich will keine Bäuerin sein, sondern Rapunzel.“

„Bauer sucht Frau“: Antonia Hemmer nimmt Shitstorm mit Humor

Wer die beiden allerdings länger verfolgt, kann sich denken, dass Antonia Hemmer diese Aussage wohl eher ironisch meinte. Nachdem Patrick in der Show darüber gesprochen hatte, dass er die langen Extensions seiner Freundin schöner fand als ihre natürlichen Haare, sorgte die Influencerin im Anschluss an das Format für eine Überraschung.

Obwohl Antonia zuvor noch auf Instagram über ihren natürlicheren Look geschwärmt hatte, zeigte sie sich plötzlich wieder mit Kunsthaar. Viele waren sich einig: Hinter dem plötzlichen Frisurenwechsel kann nur Patrick Romer stecken. Der Aufschrei war groß, bis Antonia noch einmal betonte, dass es sich um eine Werbekooperation und nicht um eine spontane Laune zu Willen ihres Freundes handelte.

Mit ihrem Beitrag zeigt sie jetzt deutlich, dass sie die negativen Kommentare nicht an sich heranlassen will und die Situation lieber mit Humor nimmt. Bei ihren Fans kommt die Strategie nur bedingt gut an. Denn während die einen bei den Fotos der zurecht gemachten Antonia vor Begeisterung ausflippen, bleiben die anderen kritisch.

Vor allem dann, als Patrick Romer noch darunter kommentiert: „Rapunzel, lass dein Haar herunter“. Daraufhin platzt einem Fan der Kragen: „Du behandelst dein Rapunzel aber wie ein Aschenputtel.“ Klingt ganz danach, als hätte Patrick noch einiges gutzumachen.