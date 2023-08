„Bares für Rares“: DAMIT rechnete niemand – „Muss ich erst mal verarbeiten“

Horst Lichter hat in seinen zehn Jahren bei „Bares für Rares“ schon so einiges gesehen. Da wurden seltene Autos zum Verkauf angeboten, ein Schmuckstück verkauft, das Splitter des Kreuzes Jesu enthalten soll und auch allerlei spannende Geschichten zum Besten gegeben.

Doch in der „Bares für Rares“-Wiederholungsfolge, die das ZDF am Samstag (12. August 2023) ausstrahlte, sah Horst Lichter gleich doppelt. Ein Anblick, mit dem selbst der erfahrene ZDF-Moderator kaum rechnen konnte. Was war passiert?

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter sieht doppelt

So war Christel Hämer zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Renate Blawert zu „Bares für Rares“ gekommen. Und die beiden sahen sich wirklich extrem ähnlich, wie auch Horst perplex feststellte: „Uii, das muss ich jetzt verarbeiten.“ Eineiige Zwillinge, das gab es bei „Bares für Rares“ wirklich noch nicht so häufig.

Zwillinge sorgten bei „Bares für Rares“ für Aufregung. Foto: Screenshot ZDF

Doch was hatten die beiden denn mitgebracht? Eine alte Vase war es, die den ZDF-Händlern das Geld aus der Tasche ziehen sollte. Diese wurde einst beim Hauskauf gefunden, steht allerdings seit 15 Jahren nur mehr oder weniger dekorativ in der Ecke herum. Und so schien es nahezu folgerichtig, dass sie nun ein neues Zuhause finden solle.

++ Albert Maier begutachtet Rarität – Jahre später klingelt sein Telefon ++

Doppelhenkel-Vase sorgt für Geldregen

Und das schien durchaus machbar. So wurde die Doppelhenkel-Vase von „Villeroy & Boch“ im Jahr 1900 hergestellt. Also ein durchaus gesuchtes Stück. Dazu war sie bis auf ein paar kleine Absplitterungen auch noch unbeschädigt. Doch was könnte die Vase einbringen? Schließlich wünschten sich die Schwestern stattliche 250 Euro für die Vase.

Durchaus machbar, wenn man der Expertise Glauben schenken darf. Die sagte nämlich sogar 350 Euro voraus. Die „Bares für Rares“-Händler sollten sogar noch spendabler sein. Ließ Fabian Kahl doch stattliche 400 Euro springen. Ein Glücksfall für die Schwestern. Schließlich soll das Geld in neue Küchenmöbel investiert werden.