„Bares für Rares“-Star Albert Maier begutachtet Rarität – Jahre später klingelt sein Telefon

Zehn Jahre lang war er ein festes Mitglied des „Bares für Rares“-Teams: Albert Maier. Als Experte schätzte und analysierte der 73-Jährige unzählige Raritäten und Antiquitäten. Doch an einen Teller kann er sich auch Jahre später noch bestens erinnern, wie uns Albert Maier im Interview berichtet.

Dabei hatte der „Bares für Rares“-Star den gar nicht mal für das ZDF begutachtet. Wir erinnern uns: Schließlich war Albert Maier nicht nur als Experte bei „Bares für Rares“, sondern auch in der SWR-Sendung „Echt antik“ beschäftigt. Und da kam ihm einst ein 8-DM-Flohmarktfund in die Hände, der sich als echter Schatz entpuppte.

„Bares für Rares“-Star Albert Maier und der Sensationsfund

„Wir haben damals für den SWR eine Sendung in Freiburg gemacht. Damals kam ein Mann aus Lörrach vom Flohmarkt. Sie müssen sich das so vorstellen, dass ich immer vorne stand und die Raritäten den einzelnen Experten zugeteilt habe. Und dann sehe ich in der Tasche des Mannes einen Teller. Ich habe ihn sofort herausgegriffen und habe gemerkt, das ist etwas Besonderes. Es war ein Teller aus dem Speiseservice von Zar Nikolaus II. aus St. Petersburg“, berichtet Maier gegenüber unserer Redaktion.

Und weiter: „Das war damals an Porzellan das Beste, das Feinste, das Tollste, was es gab. Ich habe den Mann natürlich gefragt, wo er den Teller herhabe. Er hatte ihn für acht Mark am selben Morgen auf dem Flohmarkt gekauft. Er hat sich dann glücklicherweise bereit erklärt, an der Sendung teilzunehmen und es kam eine Schätzung von 32.000 D-Mark dabei heraus. Der Mann wäre fast ohnmächtig geworden.“ (Das ganze Interview mit „Bares für Rares“-Star Albert Maier kannst du hier nachlesen)

Mehr Nachrichten:

Unfassbar. Doch bei den 32.000 Mark sollte es nicht bleiben. Bei weitem nicht: „Vor circa einem Jahr hat er mich noch einmal angerufen. Er wollte jetzt endlich wissen, was mit seinem Teller los ist und hat ihn in Wien versteigern lassen. Er hat 72.000 Euro gebracht.“ Das nennen wir mal eine dezente Wertsteigerung. Glück muss man haben. Doch wie geht es ohne Albert Maier bei „Bares für Rares“ weiter? Das ZDF gibt einen Einblick.