„Bares für Rares“: Zuschauer staunen nicht schlecht – plötzlich sitzt ER im Händlerraum

Bei „Bares für Rares“ geht es vor allem um eins – verborgene Schätzchen. Und natürlich die Frage, wie viel sie wert sind. Die ZDF-Show sorgte in der Vergangenheit bei ahnungslosen Kandidatinnen und Kandidaten bereits des Öfteren für große Überraschungen.

Aktuell ist es aber wohl nicht ein bestimmtes Schmuckstück, ein altes Buch oder ein Spielzeug aus einem anderen Jahrhundert, das die Zuschauer von „Bares für Rares“ staunen lässt. Viel mehr ist es der neue Händler, der seit Kurzem den Händlerraum aufmischt.

„Bares für Rares“: ER ist der neue Händler

Es geht um Jos van Katwijk. Der Niederländer ist der Neuzugang bei „Bares für Rares“, der seit Kurzem bei Waldi und Co. mitbietet. Während er den Zuschauern in Deutschland bislang vermutlich kein Begriff war, ist er in den Niederlanden bereits seit Längerem ein bekanntes TV-Gesicht und stand bereits für Formate wie „Cash or Trash“ vor der Kamera.

Für alle, die es verpasst haben: Seinen ersten großen Auftritt hatte Jos bereits am 13. Oktober. Vorgestellt wurde er hier von ZDF-Moderator und „Bares für Rares“-Urgestein Horst Lichter. Der begrüßte ihn direkt mal auf Holländisch. Aber keine Sorge, Jos kann auch deutsch, wie der Händler direkt mal klarmachte. „Schön gemacht, aber ich spreche einwandfrei Deutsch.“

„Bares für Rares“: Jos van Katwijk hat genauen Plan

In der ZDF-Show verfolgt Jos übrigens ein klares Ziel, wie er in einem Facebook-Video auf dem Kanal der Trödelshow verriet.

„Die Sachen, die ich kaufe, sind oft Sachen, die man privat gebrauchen kann, aber auch für Geschäfte oder die Gastronomie. Das sind ganz verrückte Sachen, bei denen man denkt: ‚Was macht man damit?‘ Die kaufe ich gerne.“

Statt emotional zu kaufen, sollte man so kaufen, „dass man davon leben kann“. Klingt, als könnten sich die Zuschauer von „Bares für Rares“ auf einige Großeinkäufe des Händlers freuen.

„Bares für Rares“ kommt immer montags bis freitags um 15.05 Uhr im ZDF. Die ganzen Folgen sind zum Nachschauen auch online in der ZDF-Mediathek abrufbar.