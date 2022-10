„Bares für Rares“: Bei DIESEM Objekt wird Waldi hellhörig – „Das kommt bei mir ins Erotikzimmer!“

Treue „Bares für Rares“-Zuschauer haben schon häufiger von Walter Lehnertz‘ mysteriösem Erotikzimmer gehört. Immer wieder erwähnt der Antiquitätenhändler seine ausgefallenen Räumlichkeiten, die er jedoch vor den Kameras streng geheim hält.

In einer neuen Ausgabe von „Bares für Rares“ ist es nun wieder so weit: Waldi entdeckt ein Verkaufsobjekt, das nirgendwo besser aufgehoben wäre als in seinem verruchten Kämmerlein. Am Ende kommt jedoch alles anders als erwartet.

„Bares für Rares“: Ölgemälde macht Waldi ganz wuschig

Bei diesem Anblick ist es um Waldi geschehen: Als er im Händlerraum ein signiertes Ölgemälde des österreichischen Malers Richard Geiger entdeckt, ist der 55-Jährige sofort Feuer und Flamme. Dieses Kunstwerk muss er einfach haben!

Das Bild zeigt eine Frau im Clowns-Kostüm und Pumps, die sich lasziv auf einem Bett räkelt. Zugegeben, Waldi hat schon deutlich pikantere Gegenstände für sein Erotikzimmer ersteigert. Dennoch scheint es ihm die Dame auf dem Gemälde angetan zu haben. Im Hintergrund sind zwei gaffende Männer zu erkennen.

Mehr zur ZDF-Trödelshow: „Bares für Rares“: Verkäuferin äußert Wunschpreis – Expertin Heide Rezepa-Zabel muss deutlich werden

Doch dafür muss er zunächst einmal das Verkäufer-Paar Heidi und Peter von sich überzeugen. Das Gemälde ist Peter nämlich von seinem Vater vererbt worden und eine Menge Geld wert, wie Experte Albert Maier betont: „Diese Darstellung ist heute noch gut verkäuflich.“

Den Wert des Bildes schätzt er deshalb auf bis zu 1.000 Euro. Da machen Heidi und Peter große Augen. Immerhin liegt ihr Wunschpreis bei 800 Euro. Die Chancen stehen also gut, einen lukrativen Deal im Händlerraum abzuschließen.

Dieses Gemälde von Richard Geiger löst ein wahres Bietergefecht aus. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“: Bietergefecht zwischen Waldi und Jan

Das Bietergefecht wird von Waldi mit 200 Euro eröffnet. Jan Cizek legt sofort 100 Euro drauf. Jetzt ist Walters Kampfgeist geweckt: „Ich mache mal 350 Euro, das kommt bei mir ins Erotikzimmer!“

Susanne Steiger ist irritiert. So anzüglich ist das Gemälde doch gar nicht, immerhin hat die Frau auf dem Bild noch Kleidung an. „Noch! Deshalb sind die anderen auch am Spannen da hinten“, scherzt Waldi.

Weitere „Bares für Rares“-News: Waldi rechnet mit ZDF-Show ab – „Die guten Leute sind weg“

Aber all die Bemühungen nutzen nichts. Am Ende sackt sein Händler-Kollege Jan Cizek das Gemälde für 800 Euro ein. „Ziel erreicht. Was will man mehr?“, lauten die Abschlussworte von Verkäufer Peter.

In einer vorherigen Ausgabe der ZDF-Trödelshow wird ein 500 Jahre altes Objekt versteigert. Die Verkäuferin ahnt nicht, wie viel es wirklich wert ist.