„Bares für Rares“: ZDF kickt Trödelshow aus dem Programm

Es gibt Tage, da kann selbst „Bares für Rares“-Frohnatur Horst Lichter die Traurigkeit nicht besiegen. Montag, der 19. September 2022 ist so einer dieser Tage. Es ist der Tag, an dem mit Queen Elizabeth II., eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten dieser Epoche zu Grabe getragen wird.

Es ist ein Tag, an dem sich „Bares für Rares“-Sender ZDF ganz auf die Berichterstattung rund um Queen Elizabeth II. konzentrieren will und das auch tut. Vom frühen Morgen an berichtet das ZDF über die Trauerzeremonie in London.

„Bares für Rares“ fällt am Montag aus

Sehr zur Unfreude der „Bares für Rares“-Freunde. Die müssen nämlich an diesem Montag auf ihre tägliche Dosis Horst Lichter verzichten. So zeigt das ZDF zwischen neun und 18 Uhr Bilder aus London. Unter anderem berichtet der Sender von dem Gottesdienst zu Ehren der Queen und der anschließenden Prozession durch London.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Die Anmeldung erfolgt online

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Zu denen gehören unter anderem Daniel Meyer, Fabian Kahl oder Susanne Steiger

Fake-Vorwürfe wurden immer wieder dementiert

Erst um kurz nach 18 Uhr kehrt der Sender kurzfristig zur Normalität zurück und zeigt um 18.05 Uhr eine Folge der Krimi-Serie „SOKO Potsdam“, um dann von 19.25 Uhr bis 20.15 Uhr ein weiteres Spezial zum Thema Queen Elizabeth II. auszustrahlen.

Am Dienstag ist wieder alles normal

Am Dienstag dürfen sich die Fans dann wieder auf eine neue Folge von Horst Lichter und „Bares für Rares“ freuen. Dann zeigt das ZDF die Trödelshow wieder wie gewohnt um 15.05 Uhr.

