RTL-Star verabschiedet sich aus Deutschland: „Kann jede Sekunde vorbei sein“

Das ganze Leben noch einmal auf links drehen. Noch einmal neu anfangen. Diesen Wunsch hatte wohl jeder schon einmal. Die wenigsten Menschen jedoch machen ihn wirklich wahr. Eine, die es jetzt aber versuchen will, ist RTL-Moderatorin Lola Weippert.

So scheint die ehemalige „Let’s Dance“-Tänzerin wohl das Fernweh zu plagen. Und was macht man da? Richtig, man zieht nach New York. So zumindest die Idee des RTL-Stars, die sie jetzt auf Instagram veröffentlicht.

RTL-Star Lola Weippert zieht nach New York

„Ein neues Kapitel beginnt, ich ziehe vorerst nach New York! Erstmal einen Monat, um zu sehen, wie gut es mir tatsächlich gefällt und dann wird entschieden, wie‘s weitergeht. Freue mich so sehr auf dieses neue Abenteuer, das ich mir bis vor kurzem niemals erträumt hätte“, so die 26-Jährige.

Das ist Lola Weippert:

Lola Weippert wurde am 30. März 1996 in Rottweil geboren

Bekannt wurde Weippert durch „Love Island“, das sie 2019 moderierte

2021 wurde sie bei der RTL-Show „Let’s Dance“ Sechstplatzierte

Zuletzt machte sie mit Nackt-Aufnahmen auf sich aufmerksam

Dazu ermuntert habe sie ihr Freund Felix, so Lola. „Aber wie ich von meinem Freund Felix gelernt habe: Den Mutigen gehört die Welt! Und seit er mir diese Weisheit mit auf den Weg gegeben hat, lebe ich danach. Das Leben beginnt am Rande der Angst und der Ungewissheit. Ich liebe es, mich in Abenteuer zu stürzen, Dinge auszuprobieren, vor denen ich riesengroße Angst oder Respekt habe, denn ich will kein Leben in der Komfortzone leben. Ich möchte ausbrechen, über mich und meine Ängste hinauswachsen und das Beste aus meinem Leben herausholen. Denn wir wissen nie, wie lange wir Gäste auf dieser Welt sein dürfen. Es kann jede Sekunde vorbei sein, also genießt und wertschätzt jeden Moment so gut es geht und lebt!“

Na, dann dürfen wir ja gespannt sein, wie lange es Lola Weippert in den USA gefällt. Sie wird uns auf Instagram sicher auf dem Laufenden halten.

